Hamas: malgrado la nostra flessibilità, Israele ritarda i negoziati

Il portavoce dell’organizzazione islamista: Israele ‘occupazione nazista’

Beirut, 4 apr. (askanews) – “Malgrado la flessibilità e la positività dimostrate da Hamas in questi negoziati, al fine di facilitare la conclusione di un accordo, la posizione dell”occupazione nazista’ (il governo israeliano, ndr) rimane intransigente e rifiuta di rispondere e di accettare le richieste nazionali del nostro popolo. Dopo l’ultimo ciclo al Cairo, il governo di occupazione continua a ritardare i negoziati, che sono ancora in un circolo vizioso”.Così Osama Hamdan, uno dei responsabile dell’organizzazione islamista palestinese Hamas, parlando in una conferenza a Beirut, in Libano, dei tentativi di negoziato con Israele per un cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza, a 6 mesi dall’inizio del conflitto.”I mediatori in Egitto e in Qatar – ha detto Hamdan – sono stati informati della posizione del movimento (Hamas, ndr) su quanto è stato presentato e abbiamo confermato che ci atteniamo alla nostra posizione comunicata in precedenza e che è stata loro trasmessa ufficialmente il 15 marzo”.”Gli elementi della nostra posizione sono: primo, la necessità di fermare l’aggressione. In secondo luogo, il ritiro delle forze di occupazione da Gaza. In terzo luogo, il ritorno degli sfollati alle loro case, in particolare nel nord della Striscia di Gaza e la ricostruzione immediata e senza ostacoli. In quarto luogo, uno scambio di prigionieri reale e serio”, ha concluso il portavoce di Hamas.