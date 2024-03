“Non risponde alle aspirazioni del nostro popolo”

Beirut, 20 mar. (askanews) – Non ci sono passi avanti nei colloqui in Qatar fra Hamas e Israele. Un rappresentante del gruppo armato palestinese a Beirut, Osama Hamdan, ha dichiarato che Hamas considera “negativa” la risposta di Israele alla sua ultima proposta per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza di sei mesi, perché “non risponde alle aspirazioni del nostro popolo e alla sua resistenza.”