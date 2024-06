Hamas pronta a negoziare: “Ok a risoluzione Onu”

“Ancora nessuna risposta formale neanche da Israele”

Milano, 11 giu. (askanews) – Il cessate-il-fuoco per Gaza diventa una speranza più concreta. Hamas avrebbe accettato la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu e sarebbe pronto a negoziare i dettagli secondo quanto detto a Reuters dall’alto responsabile di Hamas Sami Abu Zuhri.Il piano di risoluzione degli Stati Uniti a sostegno del cessate-il-fuoco a Gaza era stato approvato 24 ore prima dal Consiglio di sicurezza dell’Onu, con 14 voti favorevoli e l’astensione della Russia. Il testo “accoglie favorevolmente” la proposta di tregua annunciata il 31 maggio dal presidente americano Joe Biden e invita Israele e Hamas “ad attuarne pienamente i termini, “senza indugi e senza condizioni”.La notizia dell’apertura di Hamas ha acceso le speranze. Lo ha sottolineato il segretario di Stato americano Antony Blinken alla conferenza per gli aiuti a Gaza in Giordania a cui ha partecipato anche Antonio Guterres, segretario generale Onu.”L’orrore deve finire. È giunto il momento di un cessate il fuoco e del rilascio incondizionato degli ostaggi. Accolgo con favore l’iniziativa di pace recentemente illustrata dal Presidente Biden ed esorto tutte le parti a cogliere questa opportunità e a trovare un accordo”, ha detto. Né Hamas né Israele hanno però dato ancora una risposta formale al piano statunitense.