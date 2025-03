I due piloti si sono presentati all’evento show a piazza Castello

Milano, 6 mar. (askanews) – Un bagno di folla per Lewis Hamilton e Charles Leclerc a Milano. I due piloti che correranno per la Ferrari nella stagione di Formula Uno al via in Australia il 16 marzo si sono presentati sul palco allestito per loro a piazza Castello dopo aver dato spettacolo con le Ferrari tra le vie della città.