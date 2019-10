Hamilton trionfa in Messico, Vettel secondo

Città del Messico, 27 ott. (Adnkronos) – Lewis Hamilton trionfa nel Gp del Messico e vede il titolo mondiale. Il pilota britannico della Mercedes centra il decimo successo stagionale e l’83esimo della carriera. La casa tedesca archivia la 100esima vittoria della propria storia nel circus.

Hamiton precede la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Quarta piazza per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Tra una settimana, ad Austin, Hamilton può archiviare la questione Mondiale.

Hamilton arriverà in Texas con 74 punti di vantaggio su Bottas, che nelle ultime 3 gare dell’anno può conquistare al massimo 78 punti. Ad Austin, quindi, il driver di Stevenage si potrà laureare campione del mondo se manterrà un margine di 52 lunghezze sul compagno di squadra. Se Bottas si imponesse nel Gp texano, per Hamilton sarebbe sufficiente chiudere la gara all’ottavo posto o al nono con il giro più veloce della gara come bonus.