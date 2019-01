Hamsik cuore d’oro, così realizza il sogno della piccola Morena

La piccola Morena a seguito di una emorragia cerebrale alla nascita è affetta da tetraparesi spastica che la costringe a vivere su una sedia a rotelle.

Morena oggi ha 12 anni e nonostante tutto è una bambina felice, serena nel suo ambiente domestico è attorniata da familiari amorevoli e attenti.

Ha una grande forza d’animo come è grande la sua passione per il Napoli.

Da super tifosa quale è segue tutte le partite, ha una maglietta della squadra e vorrebbe tanto farsela autografare.

Il desiderio più grande di morena è quello di conoscere Marek Hamsik.

Un desiderio che per Morena, grazie all’appello lanciato dallo speaker Mario Pelliccia attraverso CasalnuovoNet.tv è stato esaudito.

Non è certo la prima volta Hamsik si prodiga per queste richieste solidali.

Il fuoriclasse ha accolto tra le braccia Morena, accompagnata dalla sua famiglia. La felicità e la commozione di questo incontro resteranno indelebili nel cuore della piccola.