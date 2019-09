HandShake 2019: i GI della Campania promuovo la nascita di nuove partnership

Per implementare sempre più il networking tra gli imprenditori, i GI della Campania promuovono HandShake – Summer Edition 2019.

L’evento, rivolto a tutti gli imprenditori interessati ad ampliare la propria rete di contatti, sarà strutturato in una due giorni che si svolgerà ad Ischia, presso il Pagoda Hotel.

Due giorni di arricchimento professionale e personale che vedranno lo svolgimento, nella giornata del 20 settembre, dei matching tra gli imprenditori prima nella formula dello speed-date per conoscere quanti più colleghi possibile e, nel pomeriggio, un approfondimento con le aziende che corrisponderanno maggiormente allo specifico interesse di ciascuno.

Il 21 settembre si riprenderà con una mattinata di formazione sui temi della PNL – Programmazione Neuro-Linguistica nella comunicazione non verbale, a cura della coaching PNL&Training a cui farà seguito, nel pomeriggio, un’attività di team-building diffusa che coinvolgerà gli imprenditori presenti in una Caccia al Tesoro che si svolgerà per tutta l’isola di Ischia.

In attesa del prossimo Connext nazionale del 27 e 28 febbraio 2020, per chi volesse ampliare il proprio business, l’appuntamento è ad Ischia il 20 e 21 settembre!

Per iscriversi basta compilare il seguente modulo: https://forms.gle/4RvxcQ2GHiwmPAfr6

Programma dell’evento

