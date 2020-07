Hanna Moore Milano, Fashion Event per presentare la nuova collezione

Un successo annunciato il Fashion Event by Gianfranco Unione Management, svoltosi martedì 30 giugno per presentare in anteprima al pubblico campano “BE UP TOMORROW IS NOW”, la nuova collezione SS2021 di Hanna Moore Milano. Location prescelta, la terrazza del Sohara Luxury Beach Club di Licola Mare. La serata ha vantato la direzione artistica di Luciano Carino –HM Make Up Italy, azienda leader da anni nel settore dello spettacolo ed è stata brillantemente condotta da Gaetano Gaudiero. In passerella il brand Hanna Moore Milano ha proposto in cinque uscite i capi base ed il beach wear SS2021 realizzati dalla designer Rosaria Ottaiano, arricchiti da una capsule di gioielli Silver di Tiziana Peruggi realizzati in argento e pietre naturali , Hanna Moore Milano Denim, una linea prodotta utilizzando una gamma di cotoni riciclati creata dalla designer Ceres Ramos ideale per la donna in carriera che ama indossare abiti non particolarmente impegnativi pur rinunciando ad uno stile originale e di classe, le calzature Luxury Shoes disegnate dal designer Giovanni Farriciello, Hanna Moore Milano Beauty che vede come testimonial la bella Miriam Carino sulle “note profumate” della Sweet Life di Hanna Moore Milano Parfum, riecheggianti la “Dolce Vita”, la linea oil the parfum ideale per la donna che ama emozionare. Molto apprezzati gli intermezzi musicali con le performance artistiche del Soul Food Vocalist trio e del soprano Juila Burduli. Ed ancora, Miriam Carino ha presentato la Summer Beauty Bag contenente una serie di prodotti ideali per un perfetto e luminoso make up per l’estate, mentre Luciano Carino ha rivelato l’ultima “chicca” della HM Make up Italy che con i suoi eccellenti prodotti sarà fornitore ufficiale della serie TV “Gomorra 5” , le cui riprese partiranno a metà di agosto prossimo. Il total look della Collezione SS2021 Hanna Moore Milano sarà successivamente presente alla Milano Digital Fashion Week in programma dal 14 al 17 luglio creato da Carlo Capasa per la Camera Nazionale per la Moda Italiana, con il coinvolgimento di aziende esponenti de l’Italian Fashion Universe ed organizzato in modo virtuale, incentrato sull’immagine, sui contenuti multimediali e su contributi webinar e workshop. L’obiettivo della CNMI è in particolare quello di costruire una proposta inclusiva dei grandi brand del Made in Italy e al tempo stesso supportare la nuova generazione di designer. Prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati a Lorenzo Crea, Direttore GTChannel e Retenews24, Mario Cozzolino (Blue on Blues Tessuti), Ciro Guarino (TSM), Valerio Iovinella (Union security), Luigi Avallone (Cake Design) Daniele Unione chef , Andrea Di Francia, patron del Sohara Luxury Club. A seguire si è svolta una prelibata cena ispirata ai sapori partenopei con in primis i mezzanelli trafilati al bronzo dell’azienda “Le Gemme del Vesuvio” allo scarpariello con i pomodorini del piennolo del Vesuvio confezionata dallo staff culinario del Sohara Luxury Beach, mentre lo chef stellato Daniele Unione ha presentato un piatto a base di riso Venere, gamberetti e verdurine dedicato ad Hanna Moore Milano denominato “La Dolce Vita” Dulcis in fundo: una” dolcezza” creata dal cake design Luigi Avallone che è stata servita agli ospiti in monoporzione accompagnata dai vini della Casa Vinicola Sorrentino del Vesuvio