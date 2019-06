Hard Rock Cafe lancia nuovo menu tra note e dj set

Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Più gustosi, più succosi, più teneri e ricoperti da uno strato croccante. Con questa esplosione di sapori, Hard Rock Cafe festeggia il suo 48esimo compleanno e presenta un nuovo menu con la campagna ‘Burgers & Beats’: i suoi burger diventano ancora più leggendari. Tante le novità con 20 nuovi elementi in tutte le principali portate, dagli antipasti ai milkshake, fino ad arrivare ai dolci. Si tratta dell’innovazione più grande della storia della compagnia.

Il nuovo menu sarà presentato in tutti i Cafe con eventi di musica e food. Particolari iniziative sono previste a Roma e Madrid – per l’Europa – e in altre 6 location a livello globale. Non mancheranno, però, anche a Firenze e Venezia, nella giornata del 14 giugno, eventi per celebrare il lancio del menu. “Il nostro scopo consiste nell’offrire ai nostri ospiti la più alta qualità di cibo, bevande e intrattenimento, ogni volta che vengono a visitarci. Questa innovazione del menu è la più significativa in tutta la storia del brand e rispecchia il nostro obiettivo di garantire sempre la freschezza di tutto, dalla musica al menu, in ogni location Hard Rock del mondo”, spiega Stephen K. Judge, presidente Cafe Operations di Hard Rock International.

Tra i nuovi piatti i Boozy Milkshakes perfetti modelli per post sui Social media, e i gustosi Sliders e Shareables per creare un’avventura e un’esplorazione del gusto per le future generazioni di rockstar. Ma il protagonista assoluto del nuovo menu è lo Steak burger, una miscela esclusiva di carne, 100% manzo Black Angus Certificato, per l’hamburger più gustoso possibile.

La gamma completa degli steak burgers comprende: il primo 24-Karat Gold Leaf Steak Burger al mondo – in sostegno di Action Against Hunger – l’Original Legendary Burger, il 24-Karat Gold Leaf Steak Burger™, il Big Cheeseburger, il Double Decker Cheeseburger e il BBQ Bacon Cheeseburger. Hard Rock Cafe ha implementato le griglie flat top per ottenere in tutto il mondo il burger più gustoso. Come le corde della chitarra devono essere perfettamente accordate per creare una grande melodia, deve essere considerato ogni dettaglio per i Legendary Steak Burgers.

“In 48 anni di storia abbiamo spesso cambiato per essere sempre in linea con le nuove tendenze o addirittura per anticiparle ma mai il cambiamento è stato di così ampia portata. Lanciarsi in una sfida tanto impegnativa è entusiasmante – afferma Stefano Pandin amministratore delegato di Hard Rock Cafe Italia e director of operations Europe di Hard Rock International –. Ci siamo ispirati alle leggende della musica rock, che sono riuscite ad avere successo nel tempo perché non hanno mai smesso di sperimentare e reinventarsi, magari migliorando anche l’esecuzione dei propri cavalli di battaglia che tengono rigorosamente fermi nella scaletta”.

E proprio la musica è l’altro elemento fondamentale di Hard Rock Cafe che possiede il più grande museo del rock di tutti i tempi, grazie ad una collezione di oltre 80.000 memorabilia appartenute ad artisti internazionali. I cimeli sono esposti in tutte le location del mondo, in Italia si possono ammirare nei Cafe di Roma, Venezia e Firenze. Questo binomio cibo-musica esiste dal 1971, e tutti i ristoranti-museo abbinano il lancio del nuovo menu alla musica, con eventi speciali in 8 sedi.

Nel tempio del rock di via Veneto a Roma, durante l’intera giornata del 14 giugno, è possibile ordinare l’Exclusive Special Menu con le novità culinarie. Ecco il programma della giornata: dalle 12.00 alle 15.00 dj set by Enrico Silvestrin; dalle 20.00 collegamento in diretta con gli ospiti di Radio Sonica e dj set; alle 22.00 live on stage by Jacopo Ratini; alle 22.30 Motta, Guest star; alle 23.00 Noemi, Guest star;

La serata prosegue con il dj set di Fabio Luzietti e Andrea Esu by L-Ektrica Tra gli ospiti della serata anche Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, presentatrice, tra i principali food blogger italiani, creatrice di GialloZafferano e della ‘Sonia Factory’. La Peronaci ha realizzato alcune videoricette con il kitchen manager Fabio Mamprin. Nel corso della serata anche un suggestivo spettacolo di fuoco e trampolieri. Al Cafe di Bacino Orseolo a Venezia, per tutta la giornata, è possibile gustare tutti i nuovi piatti del menu e fotografare, grazie a un photocorner allestito, l’esperienza di gusto. In serata, dalle ore 21.30, spazio alla live music dei The Rolling Carpets, alternative rock band veneziana.

Nel Cafe di piazza della Repubblica a Firenze, oltre a gustare il nuovo menu’, si festeggeranno anche gli 8 anni di vita del Cafe, con un ricco programma di eventi. Gli ospiti potranno visitare la mostra ‘One Legendary Exibition’ interamente dedicata alle leggende del rock, organizzata in collaborazione con la Galleria d’arte La Fonderia e la Roccart Gallery di Firenze. Nella speciale Burger Lounge sara’ possibile scattare indimenticabili foto ricordo in un ambiente decisamente divertente e fuori dall’ordinario. Infine, a partire dalle ore 22.00, performance live dell’italo-canadese Steven Tadros & The Faboulous.