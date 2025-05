Harmont & Blaine, nuova governance: l’azienda riorganizza il vertice dirigenziale

Harmont & Blaine scrive un nuovo capitolo riorganizzativo nella struttura dirigenziale dell’azienda, attualmente partecipata dalla società di investimento Bassotto 2.0, subentrata a Clessidra Equity SGR nel 2022, e oggi pronta a varare, insieme alla famiglia fondatrice, il secondo triennio di governance nel segno di un ulteriore sviluppo e implementazione del piano industriale.

L’ultima assemblea del CDA, svoltasi lo scorso 24 aprile 2025, ha confermato le cariche di Presidente di Harmont & Blaine Spa a Riccardo Bruno – già alla guida di Bassotto 2.0 – e di Vice Presidente a Paolo Montefusco – rappresentante della famiglia fondatrice.

Daniele Ondeggia è stato confermato nel ruolo di Direttore Generale, con piene deleghe decisionali, diventando, di fatto, il manager apicale dell’azienda.

Durante l’assemblea sono stati confermati anche i consiglieri e i membri del CDA, che oltre agli stessi Riccardo Bruno e Paolo Montefusco includono Carolina Bruno, Alberto Bruno, Massimo Montefusco, Domenico Menniti e Vincenzo Menniti.

La nuova governance rappresenta la volontà di evoluzione e trasformazione della società, che si propone di affrontare l’attuale congiuntura economica con una compagine aggiornata, un’organizzazione più snella e una divisione mirata delle competenze.

Gli obiettivi di crescita ed espansione nei mercati esteri proseguono nell’ottica del cambiamento e del progresso costante su tutti i fronti operativi, dal potenziamento della strategia omini-channel allo sviluppo dello stile e dell’immagine, dalle campagne di marketing e comunicazione alla gestione centralizzata delle attività CRM.

Il nuovo assetto è stato approvato in concomitanza con il bilancio 2024, che conferma un incremento significativo del fatturato consolidato del gruppo, trainato dagli investimenti in aree geografiche chiave come Europa e Stati Uniti, dove Harmont & Blaine ha appena inaugurato la sua prima boutique a gestione diretta all’interno dell’Aventura Mall di Miami.

L’investimento in Florida rappresenta una porta di ingresso strategica per la penetrazione commerciale del brand nei territori del Nord America, così come per il rafforzamento delle operazioni sia in Centro America che nel Sud America, con un focus particolare su Messico e Colombia, cui si aggiungono i numerosi canali retail & wholesale sviluppati a Porto Rico, nella Repubblica Domenicana, in Ecuador, in Guatemala, a Panama e in Venezuela.

Inoltre, nell’ultimo triennio, il consolidamento del retail business è stato supportato da una sequenza ravvicinata di nuove aperture a Madrid, Hong Kong, Dubai, Città del Messico, Atene, Batumi, Sofia e Porto Montenegro.

“Questa nuova governance rappresenta un passo fondamentale per il futuro di Harmont & Blaine. Grazie a una squadra dirigenziale dinamica e coesa, consolidiamo la nostra struttura per affrontare le sfide globali facendo leva sull’innovazione, sui contenuti valoriali e sull’unicità del brand. La crescita registrata negli ultimi anni ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta, e continueremo a investire con determinazione per estendere la nostra presenza nel segmento upper premium, ribadendo l’impegno verso la qualità e l’eccellenza del nostro Italian Style” – dichiara Riccardo Bruno, Presidente di Harmont & Blaine Spa.

“Sono orgoglioso di continuare a lavorare con Riccardo e Daniele, con cui condivido una filosofia sempre più centrata sulle esigenze e sulle aspettative della nostra clientela globale. La forte identità del brand, radicata nel suo heritage mediterraneo e nell’amore per il colore, è il frutto di una tradizione stilistica e imprenditoriale che non smette mai di evolversi. La nuova organizzazione mi permetterà di concentrarmi sul design delle collezioni, sulla creatività e sulla comunicazione, riavvicinandomi alle mie passioni di sempre e al ruolo originario con cui ho iniziato questa avventura straordinaria – commenta Paolo Montefusco, Vice Presidente di Harmont & Blaine.

“Accolgo con grande entusiasmo questa nuova responsabilità, consapevole del potenziale di Harmont & Blaine e delle sfide ambiziose che ci attendono. Nel nostro percorso di scalabilità e redditività di lungo termine, continueremo ad elevare l’esperienza di shopping con un’offerta cross-selling più ampia, e punteremo a rafforzare la competitività globale del brand grazie all’incremento della distribuzione nei mercati con il più alto potenziale di crescita. La mia priorità è guidare un’organizzazione operativa ancor più agile ed efficace, soprattutto in una fase storica in cui occorre concentrarsi sull’efficientamento dei costi per preservare la marginalità da fenomeni congiunturali quali dazi e aumento dei costi di trasporto ” – conclude Daniele Ondeggia, Direttore Generale di Harmont & Blaine Spa.