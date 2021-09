Harmont & Blaine veste il Milan: domani contro la Lazio il debutto delle nuove divise

La partita di domenica contro la Lazio sarà la prima occasione in cui i giocatori e lo staff tecnico del Milan indosseranno la divisa ufficiale della nuova stagione firmata Harmont & Blaine. L’azienda italiana, oltre 600 dipendenti diretti e sede principale a Napoli, e’ Official Style Partner del club rossonero e ha progetto in esclusiva le divise per la squadra maschile e per quella femminile. “La nuova divisa racchiude quello che e’ lo spirito rossonero e ci consentira’ di avvicinarci ai nostri impegni ufficiali mantenendo l’eleganza che ci contraddistingue”, osserva Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan. Disegnate in esclusiva, le divise “rappresentano la quintessenza dello stile Harmont & Blaine – aggiunge Marco Pirone, amministratore delegato dell’azienda -: ricercato e funzionale, contraddistinto da capi estremamente confortevoli e innovativi dal punto di vista dei materiali. Insieme al Milan continueremo a diffondere e valorizzare lo stile italiano nel mondo”.