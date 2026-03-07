Harry Styles esce con “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”

Milano, 7 mar. (askanews) – È uscito, venerdì 6 marzo, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, il nuovo attesissimo quarto album di inediti della superstar e vincitore di Grammy awards Harry Styles.

L’album, che vede Kid Harpoon come produttore esecutivo ed è composto da 12 nuove tracce, è disponibile nelle versioni CD e LP Standard (su Sony Music Store e presso tutti i retailers), LP nero Esclusiva Discoteca Laziale (Indie Exclusive) ed LP blu Esclusiva La Feltrinelli (Blue Vinyl). Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili LP in edizione limitata, merchandise esclusivo e box set. Questa la tracklist dell’album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.” 1. Aperture 2. American Girls 3. Ready, Steady, Go! 4. Are You Listening Yet? 5. Taste Back 6. The Waiting Game 7. Season 2 Weight Loss 8. Coming Up Roses 9. Pop 10. Dance No More 11. Paint By Numbers 12. Carla’s Song

In partnership con American Express, sono aperti i pop-up shop K “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, in 16 location nel mondo tra cui anche Roma, oltre alle città di Amsterdam, Atlanta, Berlino, Chicago, Houston, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Parigi, Phoenix, Seattle, Sydney, Tokyo e Toronto.

A Roma, il pop-up store sarà aperto al pubblico da oggi a domenica in Via Vespasiano 48, con i seguenti orari:

Sabato 7 e domenica 8 marzo: 11:00-18:00 (con accesso anticipato Amex: 10:00-11:00)

I pop-up offriranno ai fan l’opportunità di vivere e celebrare dal vivo il nuovo album di Harry, attraverso attivazioni speciali e merchandising esclusivo.

Tra i prodotti disponibili: felpe in versioni dedicate alle diverse lingue, edizioni limitate del supporto musicale, t-shirt, asciugamani, cappellini, polo, orologi da parete, calze, tazze, tote bag e molto altro. Tutto il merchandising in edizione limitata è stato creato per celebrare l’uscita del nuovo album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”

Questa sera a Manchester Harry Styles terrà uno speciale concerto in cui eseguirà integralmente dal vivo il nuovo album. Lo speciale concerto “Harry Styles. One Night in Manchester” sarà poi disponibile in streaming su Netflix, a partire dall’8 marzo.

Per il video di “Aperture”, il singolo che ha anticipato l’album, Harry è tornato a collaborare con l’acclamato regista Aube Perrie (“Satellite”, “Music For A Sushi Restaraunt”).

Harry farà il suo atteso ritorno live nel 2026 con una residency in sette città. Together, Together comprenderà 50 date ad Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney, da maggio a dicembre. Le uniche città in cui Harry Styles si esibirà nel 2026. Tra le varie tappe, particolare risalto hanno le 30 date al Madison Square Garden di New York e i sei live al Wembley Stadium di Londra. Ospiti delle date, in specifiche location, saranno Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé e Skye Newman. Qui l’elenco completo delle date: hstyles.co.uk/tour.