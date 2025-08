Hasta la victoria siempre, Comandante Trump!

Cuba, primi anni ’60. Fidel Castro, avvocato de l’ Avana, aveva da poco preso il comando dell’isola dopo che il deposto presidente/despota Fulgencio Batista era stato sollevato dall’incarico e costretto a riparare altrove. Il “lider maximo”, così era chiamato Castro, nomina ministro dell’ Economia Ernesto Guevara detto Che. Era questi un medico argentino che si era dato alla guerriglia. Pur appartenendo a un’ottima famiglia, la sua attitudine marcata era quella di combattere i nemici storici del popolo, come lui stesso definiva l’alta borghesia dell’America Latina. Iniziò l’ espletamento del mandato, non essendosi mai cimentato prima nel trattare argomenti economici e la sua prima azione nella nuova qualità, fu quella di convocare i vertici delle aziende clienti estere, abituali interlocutori di chi lo aveva preceduto con molta disinvoltura in quella funzione. Operavano quelle aziende al vertice del proprio settore, quali l’ AT & T per la telefonia, la United Fruits per i prodotti agricoli, l’Anaconda per i minerali e altre ancora, tutte Made in USA. Il particolare clou di ciascuno di quegli incontri fu, secondo la leggenda della sinistra internazionale del tempo e non solo, che il Che, durante le trattative, tenesse poggiata la pistola sulla scrivania, significando il gesto:”da ora in poi si fa come dico io”. Tutto ciò avveniva nei primi anni ’70.

Non si sta comportando molto diversamente il mancato guerrigliero, comunque guerrafondaio, Donald Trump. Nel trattare con il resto del mondo, sulla scrivania tiene ben in vista la comunicazione di aumento dei dazi, in specie nei confronti della UE, come minimo di una percentuale superiore al doppio di quella concordata qualche giorno prima in Scozia con la Commissaria Von der Leyen. Tanto ove mai la UE stessa non rispettasse l’ impegno a finanziare materialmente ex nunc la serie di investimenti nel Nuovo Continente a suo tempo abbozzata. Il contesto ricorda molto da vicino quanto fecero i primi coraggiosi che popolarono quelle terre d’Oltreoceano subito dopo la loro scoperta: poco per volta misero i nativi – red skin o pellerossa – a ritirarsi in piccole comunità, le cosiddette riserve, sottraendo loro la disponibilità dei territori su cui erano vissuti dalla notte dei tempi. Risulta pertanto improrogabile dare un taglio netto alla lunga teoria di provocazioni poste in essere dal Biondo Invasato. Non sarà impresa facile, anche perché sono diversi i modi di reagire di ciascun paese coinvolto in qualche tipo di situazione non lineare, messa in atto da coloro che li governano. Al momento non si intravedono azioni e comportamenti che possano far pensare senza remore a una soluzione al problema del comportamento di Trump di tipo convenzionale. Comunque é abbastanza nota la condizione che sull’altra sponda dell’ Atlantico gli abitanti sono pragmatici quanto basta. Del resto non sarebbe la prima volta che si verificano eventi inconsueti.di

cui non si è mai venuti a capo in maniera razionale e definiti con nonchalance “imprevedibili”, sic et simpliciter. Quel che è certo é che, non da ora, da quelle parti assume un significato particolare il detto: “per la cura di mali estremi, bisogna adottare rimedi…straordinari”