Healtcare, al via l’Hackathon Tour: una tappa anche a Napoli

Parte l’Hackathon Tour di Medtronic Open Innovaton Lab. Un’iniziativa promossa da Medtronic, azienda leader nel mondo di tecnologia medica, servizi e soluzioni, e organizzata da Onde Alte, per favorire la sinergia tra medicina e nuove tecnologie. Un percorso itinerante composto da tre hackathon, che si focalizzeranno su tematiche specifiche, che attraversano il Paese da Sud a Nord. La prima tappa, realizzata interamente in digitale, si terrà a Lecce, grazie alla collaborazione con il Salento Biomedical District, dal 29 al 31 ottobre. Seguiranno poi le tappe di Napoli e Mirandola, organizzate in collaborazione con gli istituti partner dell’iniziativa, e un evento conclusivo a Milano. Obiettivi di ”Medtronic Open Innovation Lab – Hackathon Tour” sono quelli di ricercare e supportare progettualità innovative nel mondo Healthcare, abilitare e amplificare la capacità attrattiva di hub locali di eccellenza con competenze altamente specializzate per far crescere i progetti più innovativi. Ma anche favorire la crescita e lo sviluppo di un ecosistema di startup in contesti locali, in stretta connessione con università, industria, comunità locale e internazionale e agevolare l’incontro tra giovani e professionisti esperti di diversi ambiti, facendo emergere collaborazioni e iniziative di valore. L’Hackathon è aperto a tutti gli attori in grado di portare innovazioni originali, significative e di valore nel settore Healthcare e consentirà l’accesso ad un programma di accelerazione dei progetti più innovativi, garantendo così il fiorire e il consolidarsi di realtà di riferimento per il settore Medtech. In particolare, giovani imprenditori, neolaureati o laureandi, start up e a tutti coloro che intendono sviluppare progetti innovativi e di valore in ambito Medtech e che si sfideranno tra di loro.Le candidature sono aperte dal 5 ottobre. Per conoscere i requisiti di partecipazione e presentazione dei progetti basta visitare il sito dell’iniziativa www.hackformed.com. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno pubblicati anche sul sito web di Medtronic Italia www.medtronic.it e di Onde Alte www.ondealte.com/ e sui rispettivi canali social.