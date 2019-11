Roma, 27 nov. (Adnkronos) – ”Caro @beppe_grillo far fare il pesce in barile a @luigidimaio su #HongKong e su @joshuawongcf non è solo da vigliacchi, è pure da pusillanimi”. Lo scrive in un tweet Heather Parisi in merito alle dichiarazioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che sulla difficile situazione politica di Hong Kong ha detto di non voler interferire.