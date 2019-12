Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Leggo i profili di chi mi crocifigge per aver definito improprio il video di e noto tantissimi simpatizzanti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, cioè non esattamente paladini di accoglienza e integrazione dell’immigrato. Che Checco abbia davvero fatto ‘o miracolo?”. Lo scrive su Twitter , attaccata per aver scritto nei giorni scorsi che la canzone di Zalone ‘L’Immigrato’ era “piena di luoghi comuni” e che la metteva “a disagio”.