Hedge-IoT, innovazioni per l’energia: fino a 60mila euro a Pmi e startup

Il progetto HEDGE-IoT apre la sua prima Open Call rivolta a PMI e startup europee interessate a sviluppare servizi energetici innovativi e data-driven.

L’iniziativa punta a favorire la creazione di soluzioni digitali interoperabili, scalabili e orientate al consumatore finale, contribuendo alla transizione energetica europea. Le soluzioni dovranno integrarsi nel framework tecnico di HEDGE-IoT e potranno essere validate attraverso dimostratori reali in diversi paesi europei.

I progetti selezionati collaboreranno con i partner dei pilot nazionali (in Finlandia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia), sviluppando soluzioni che spaziano dalla resilienza delle reti alla previsione del carico, fino alla flessibilità del mercato energetico, all’edge computing, e all’integrazione dei DER (Distributed Energy Resources).

Ogni progetto potrà ricevere un contributo massimo di 60.000 euro, con copertura pari al 70% dei costi ammissibili. È previsto un prefinanziamento fino al 25% dell’importo, mentre i pagamenti successivi saranno erogati in base al raggiungimento di specifici milestone e deliverable.

Possono candidarsi PMI e startup legalmente costituite in uno dei paesi partecipanti a Horizon Europe e attive nello sviluppo di servizi energetici intelligenti basati su IoT e gestione dati. Le candidature devono essere presentate entro il 24 ottobre 2025.