Helen Mirren incanta il Taormina Film Festival: una fan si commuove

La star sul red carpet e ci sono anche Levante e Micaela Ramazzotti

Taormina, 12 giu. (askanews) – Helen Mirren, in elegante abito rosso con sfumature fucsia, incanta Taormina. Tra selfie e autografi, l’attrice premio Oscar, 80 anni, che riceve il premio alla carriera alla 72esima edizione del Taormina Film Festival è stata accolta sul red carpet con grande affetto dai fan. Una di loro, Lucia, arrivata dalla Calabria, si è commossa quando le ha firmato il suo libro: “È la terza volta che la incontro – ha detto – la seguo da 20 anni, mi ha detto che sono bella e di stare tranquilla”.Sul red carpet anche Micaela Ramazzotti con il nuovo marito, Delia e Levante.