Hellwatt Festival con Kanye West, Martin Garrix, Rita Ora, Baby Gang

Milano, 12 feb. (askanews) – A luglio 2026, Reggio Emilia ospiterà Hellwatt Festival, un evento sviluppato in oltre un anno di lavoro e pianificazione con l’obiettivo di portare in Italia i più avanzati modelli di produzione musicale e scenografica.

Hellwatt Festival si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia, la venue per concerti immersa nel verde più grande d’Europa con tanti artisti di punta: Kanye West, Martin Garrix, Rita Ora, Ozuna, Baby Gang, Benny Benassi, Swedish House Mafia e tanti altri. Un evento che nasce con una visione chiara: creare in Italia un’esperienza culturale e artistica che sia riconosciuta a livello mondiale, capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità produttiva e valore per il pubblico.

La realizzazione del festival coinvolge un team creativo e produttivo di livello internazionale. Tra i partner figura Moment Factory, studio canadese riconosciuto per la progettazione di ambienti immersivi, scenografie digitali e installazioni multimediali su larga scala. Tra i progetti a cui ha contribuito figurano il Super Bowl XLVI Halftime Show con Madonna, produzioni per il mondo Disney e installazioni realizzate a Las Vegas, inclusi progetti sviluppati per lo Sphere, una delle venue tecnologicamente più avanzate al mondo.

Hellwatt Festival vede inoltre la collaborazione di scenografi che hanno contribuito alla realizzazione di alcune delle scenografie più iconiche del Glastonbury Festival.

La direzione della produzione è affidata a Vittorio Dellacasa, executive production manager con esperienza internazionale maturata in grandi produzioni, eventi globali e collaborazioni con artisti e organizzazioni di primo piano.

L’obiettivo è offrire un evento in cui ogni elemento, dalla progettazione artistica alla logistica, sia pensato per garantire qualità, sicurezza e un’esperienza memorabile.

Molto più di un concerto, il programma quotidiano è composto da più fasi, ognuna cuore pulsante dell’esperienza: pre-party, live sul Main Stage, EDM Set Night sul Main Stage e afterparty.

L’area boulevard sarà animata ogni giorno, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, dal format Takeover@Hellwatt. Questi pre-party d’eccellenza saranno curati da Zamna Festival, il celebre festival internazionale nato a Tulum, in Messico, oggi punto di riferimento globale per la musica elettronica e per la creazione di esperienze immersive di altissimo livello, capaci di unire musica, arte e scenografia in un unico universo narrativo.

Il boulevard sarà allestito con scenografie e ambientazioni cinematografiche immersive che trasporteranno gli spettatori in un mondo post-apocalittico, futuristico e cyberpunk, dando vita a un’esperienza coinvolgente progettata come un set a grandezza naturale.

La festa proseguirà nell’area boulevard anche subito dopo la conclusione dei live sul Main Stage e della EDM Set Night, con gli afterparty ufficiali che dureranno fino al mattino. Anche in questo caso, Zamna Festival contribuirà con una selezione di ospiti e DJ internazionali, consolidando il proprio ruolo di curatore artistico e garantendo una proposta musicale continua, coerente e di altissimo livello, in linea con gli standard dei grandi festival internazionali.

Dopo l’annuncio di YE (Kanye West), primo nome in cartellone, per un live di portata storica che da solo basterebbe a definire un’estate, sono stati svelati oggi nuovi grandi nomi che si aggiungono alla lineup del festival.

Il programma (e altri To Be Announced): Sabato 4 luglio Main Stage: Poison beatz warm up set, Baby Gang, Dffset, Ice Spice, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa + special guest TBA. Edm set night: Lost Frequencies, Martin Garrix.

Domenica 5 luglio Main Stage: Lolita warm up set, Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora, The Chainsmokers. Edm set night: Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Dj Snake.

Sabato 11 luglio Main Stage: Benny Benassi, Clean Bandit, Alok. Edm set night: Swedish House Mafia.

Venerdì 17 luglio Main Stage: TBA

Sabato 18 luglio Main Stage: Special Opening Show TBA, YE (Kanye West). Le sorprese non finiranno qui e nuovi nomi saranno annunciati nei prossimi giorni!

Le prevendite per tutti i live apriranno mercoledì 18 febbraio alle ore 16.00 su Ticketmaster.

Saranno disponibili vari tipi di biglietti, singoli e cumulativi. Si comunica che, a causa del possibile elevato numero di accessi simultanei, il sistema potrebbe temporaneamente rallentare o non mostrare immediatamente la disponibilità. In questi casi si invitano gli utenti ad aggiornare la pagina fino alla corretta visualizzazione delle categorie. Quando una categoria sarà realmente esaurita, comparirà la dicitura Sold Out.