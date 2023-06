Helsinki espelle alcuni diplomatici russi

Finlandia-Russia, lo scontro coinvolge anche l’apparato diplomatico. Le autorità di Helsinki hanno espulso dal Paese scandinavo alcuni diplomatici dell’ambasciata russa di cui l’Ambasciatore Pavel Kuznetsov, perché svolgevano attività di spionaggio in favore del Cremlino. “La Finlandia espellerà nove persone che lavorano nell’ambasciata russa e che hanno agito in qualità di intelligence”. Lo ha reso noto il governo in una nota, aggiungendo che “le attività violano la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche”. All’annuncio ha fatto seguito un incontro tra il presidente Sauli Niinisto e il Comitato ministeriale per la politica estera e di sicurezza del Paese. “Le decisioni si basano sulla valutazione del servizio di intelligence per la sicurezza finlandese”, ha detto all’AFP Marja Liivala, direttore generale del ministero degli Esteri. La Supo ha dichiarato su Twitter che “questa è una grave battuta d’arresto per l’intelligence russa in Finlandia”.