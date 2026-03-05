Hera: energia e consulenza per la transizione delle imprese

A KEY 2026 soluzioni tra PPA, autoproduzione e nuovi incentivi

Rimini, 5 mar. (askanews) – Dalla fornitura di energia alla consulenza per la transizione energetica delle imprese. Alla fiera KEY – The Energy Transition Expo 2026 il Gruppo Hera si presenta come un hub di servizi per accompagnare aziende e territori verso modelli energetici più efficienti.La strategia passa da un portafoglio di soluzioni che va dalla consulenza sul risparmio energetico fino alla realizzazione di nuovi impianti e sistemi di autoproduzione.”Noi – ha detto Isabella Malagoli, AD Hera Comm – nasciamo dal mondo dell’energia della fornitura e resta un caposaldo dal quale partire e qui offriamo diverse soluzioni. In questi anni abbiamo strutturato un portafoglio di strumenti per accompagnare le imprese nel percorso di transizione energetica, strumenti che vanno dalla consulenza per il risparmio dell’energia, l’efficientamento, fino alla messa in campo di azioni per il rinnovamento delle impianti, nuove soluzioni come per esempio anche microcogenerazione fino all’autoproduzione con impianti fotovoltaici e strumenti per l’accumulo”.In uno scenario energetico ancora segnato dalla volatilità dei prezzi, le imprese cercano strumenti per ridurre i rischi e rendere più stabili i costi nel tempo. “La nostra posizione – ha aggiunto la ad – è di puntare a due ambiti. Uno, la riduzione del rischio e il contesto attuale di come bisogna essere resilienti nel campo dell’energia e quindi adottare un mix di soluzioni, per esempio nell’ambito della fornitura dei contratti a lungo termine come i PPA: i clienti che fino ad oggi li hanno chiusi sicuramente oggi sono soddisfatti. Ma poi anche strumenti per ridurre i consumi e sempre di più andare verso un’autonomia energetica. L’autoproduzione si rivela oggi veramente efficace”.Accanto alle tecnologie, un ruolo importante lo giocano anche gli incentivi pubblici e le nuove misure normative per sostenere gli investimenti energetici delle imprese. “Oggi – ha concluso Malagoli – ci sono in campo per le aziende diversi strumenti. L’iperammortamento, che è l’evoluzione della transizione 5.0, può essere uno strumento efficace per aiutare le aziende a investire. Il conto termico per le aziende, soprattutto per la parte di produzione del calore, può essere un altro strumento. Hanno rinnovato anche il bando agrisolare per le imprese agricole. Noi abbiamo seguito diversi clienti nelle edizioni precedenti, quindi c’è un portafoglio di strumenti che può aiutare a infrastrutturare la propria azienda per gestire il tema dell’energia efficacemente anche nel medio termine”.