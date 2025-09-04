HeRiDe, scovare e riparare danni nascosti: il Cnr rivoluziona la conservazione degli affreschi

Rivoluzionare lo studio e la conservazione degli affreschi, affrontando una delle principali sfide nella loro conservazione: i danni non visibili ma presenti sotto la superficie dipinta, spesso individuabili solo quando diventano gravi e difficili da riparare. È questa l’ambizione del progetto coordinato da Antonina Chaban, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze, che si è aggiudicato uno degli starting grant assegnati oggi dal Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc). Gli starting grant assegnano a ogni ricercatore 1,5 milioni di euro per 5 anni e sono dedicati a quei giovani scienziati che sono all’inizio della loro carriera. Il progetto, chiamato HeRiDe, mira a sviluppare una metodologia innovativa che, grazie a tecniche avanzate non invasive e all’integrazione di competenze multidisciplinari, permette di indagare le pitture murarie in profondità. Oltre all’avanzamento scientifico, dunque, fornirà strumenti immediatamente applicabili, come la visualizzazione 3D e l’analisi del complesso sistema costituito dell’affresco e dal sottostante supporto murario. HeRiDe unisce le competenze nella scienza di conservazione e in informatica del Cnr-Ino di Firenze e Pozzuoli, con quelle di restauratori e storici dell’arte dell’Opificio delle Pietre Dure, consolidando una collaborazione trentennale e approfondendo il dialogo tra scienza e restauro. La coordinatrice porta al progetto una formazione in architettura e diagnostica dei beni culturali, arricchita dall’esperienza presso centri di eccellenza internazionali come l’Istituto di Struttura di Elettronica e Laser in Grecia (IESL-FORTH), e collaborerà inoltre con l’Università Tecnica di Delft in Olanda. Questo approccio consentirà un’indagine precisa delle aree non visibili al di sotto dello strato pittorico, e permetterà interventi di conservazione mirati ed efficaci, garantendo così la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-artistico per il presente e per le future generazioni.