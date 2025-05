Hermitage Napoli: Maugeri driver innovazione e umanizzazione cure

Riabilitazione neuromotoria, presentate avanzate tecnologie robotiche

Napoli, 5 mag. (askanews) – Tecnologie robotiche innovative per la riabilitazione di alta specialità. È questo il focus del convegno che si è svolto all’ICS Hermitage Maugeri Napoli, dove sono stati presentati cinque innovativi dispositivi robotici di ultima generazione per la riabilitazione neuromotoria che saranno oggetto nei prossimi mesi di test e valutazioni clinico-scientifiche nell’Istituto napoletano. Al convegno hanno preso parte, tra gli altri, oltre al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il consigliere della Regione Campania Vittoria Lettieri e Luca Damiani, Presidente esecutivo Maugeri. Così il governatore De Luca: ‘Maugeri è una struttura di assoluta eccellenza che da anni lavora anche a Telese. Qualche volta mi è capitato anche personalmente di telefonare a questa struttura per dare ospitalità a qualche nostro paziente. Adesso si sviluppa questo centro a Napoli dove ci saranno molti posti letto, quindi parliamo di una struttura veramente di eccellenza. – continua De Luca – quando parliamo di tecnologie dobbiamo sapere che si parla di risorse e quindi non credo che qui in regione ci sia un problema. La Campania è oggi all’avanguardia per le tecnologie che ha acquistato per le sue strutture, ma si tratta di avere anche una formazione professionale adeguata. Le tecnologie comportano, poi, anche l’apprendimento di nuovi linguaggi e quindi c’è bisogno di formazione”.Maugeri si è recentemente dotata di una piattaforma integrata di robotica riabilitativa in rete tra i vari Istituti del Gruppo. Di questo network entra ora a far parte anche ICS Hermitage Maugeri Napoli dove, grazie alla collaborazione con tre aziende partner, saranno testati un esoscheletro EKSO overground che consente ai pazienti con deficit motori agli arti inferiori di raggiungere la postura eretta e di deambulare; un braccio robotico DExtreme, con tre gradi di libertà e sensori che misurano le performance di movimento; un esoscheletro R-Touch un guanto robotico di ultima generazione per la riabilitazione della mano; l’innovativo sistema robotico riabilitativo IVS3 che grazie alla stimolazione intensiva e mirata favorisce la neuroplasticità, accelerando la riabilitazione di pazienti con difficoltà motorie e il sistema riabilitativo robotico SRT5 che attraverso tecnologie di stimolazione sensomotoria favorisce il recupero motorio naturale, migliorando la risposta neuromuscolare.”Tante idee che sono nate proprio da questo incontro, – evidenzia la dottoressa Vittoria Lettieri, Consigliere Regione Campania – perché è stato un momento in cui si sono incontrate a vari ‘attori’, abbiamo dimostrato che c’è la sinergia, ci sono i rapporti umani e lo sguardo al futuro che funziona. Eventi come quelle di oggi dimostrano che abbiamo fatto bene e dobbiamo fare di più, dobbiamo investire in ricerca e in innovazione”. Con queste nuove tecnologie robotiche, ICS Hermitage Maugeri Napoli intende colmare un gap del territorio e rispondere alle necessità di riabilitazione dei pazienti in Regione, supportando il SSN.Luca Damiani, Presidente esecutivo Maugeri: ‘L’Hermitage cambierà perché riteniamo che questa struttura abbia delle grandi potenzialità sul territorio. Noi siamo un gruppo privato dove riscontriamo circa il 95 % sul servizio sanitario nazionale. Quindi ci consideriamo sì privati ma praticamente direttamente coinvolti nell’ambito pubblico del servizio sanitario nazionale e regionale. Riteniamo che trasferire quello che abbiamo fatto in altre regioni e anche a Telese che comunque è un centro importante qui in Campania, sia non soltanto di interesse sanitario ma anche di interesse sociale, perché la Campania offre molto, c’è molta richiesta sul territorio e noi dobbiamo per le nostre logiche, per i nostri valori che ci contraddistinguono anche investire sul territorio restituendo quello che ci viene dato’. I sistemi robotici non sostituiscono la figura del fisioterapista ma integrano e ampliano le possibilità terapeutiche.