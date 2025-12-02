Heroes International Film Festival, a Roma tra cinema e videogames

Roma, 2 dic. (askanews) – Si terrà dal 9 all’11 dicembre, al The Space Roma Moderno di Roma, la sesta edizione di Heroes International Film Festival, con il tema “Cinema, Serie & Videogames: storytelling e nuove tecnologie”. HEROES è il festival delle maestranze che celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over che prima e dentro il film lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del racconto per la sala e la TV, i broadcaster online e l’interactive.

Supportata dalle maggiori categorie italiane delle professioni e delle arti dell’audiovisivo, la kermesse raccoglie una comunità di creativi e tecnici coinvolti in anteprime, masterclass, internazionali, concorsi per cortometraggi, premiazioni e celebration.

I premi dedicati a grandi maestri e giovani talenti del cinema e delle serie “di genere” italiane e agli studi internazionali più innovativi del Cinema e dell’Interactive, dei VFX e dell’Animazione europea: – Heroes Master al Visual Effects Supervisor VICTOR PEREZ (The Dark Knight Raises, Rogue One. A Star Wars Story, Harry Potter e i doni della Morte, Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare). – Heroes Action al Creative Producer GIGI CAVENAGO (Orfani, Così Zeke scoprì la religione/Love, Death & Robot). – Heroes Transmedia allo studio PLATIGE IMAGE (Fallen Art, Fish Night/ Love, Death & Robots) – Heroes Master alla Production Designer LUCIA BORGOGNONI (La stoffa dei sogni, Star Wars. La minaccia fantasma, Spiderman: Far from Home). – Heroes Studio of the Year allo studio DIGIC (Secret Level, The Secret War/Love, Death & Robots).