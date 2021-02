Hertz e Angelini Pharma per la sicurezza dei viaggiatori

ROMA (ITALPRESS) – Hertz e Angelini Pharma portano Amuchina nelle automobili italiane. Una partnership che nasce dall’esigenza di aumentare la sicurezza dei viaggiatori che utilizzano la flotta Hertz potenziando la sanificazione delle automobili.

Hertz Gold Standard Clean è un processo di sanificazione e disinfezione che sarà realizzato anche con i prodotti della linea Amuchina. Hertz è stata tra le prime aziende, agli inizi della pandemia da Covid-19 nel febbraio 2020, a dotarsi di una procedura di sanificazione e igienizzazione dei veicoli della propria flotta, in aggiunta ai consueti lavaggi interni ed esterni. Questa procedura è stata in seguito arricchita e certificata dalla corporation diventando Hertz Gold Standard Clean. Essa consiste in un vero e proprio protocollo che oggi viene effettuato con i prodotti ad azione disinfettante della linea Amuchina. Il nuovo standard, che in Italia viene supervisionato da una parte terza in qualità di auditor, prevede 15 rigorosi controlli in linea con le raccomandazioni dell’Oms, allo scopo di rassicurare gli ospiti e rendere serena l’esperienza di noleggio.

Massimiliano Archiapatti, direttore generale e Ad di Hertz Italia ha commentato: “Voglio ringraziare Angelini Pharma per aver scelto di affiancarci nell’assicurare sicurezza e serenità di viaggio ai nostri ospiti, arricchendo il protocollo Hertz Standard Clean con l’efficace azione disinfettante dei prodotti della linea Amuchina”. Per Maurizio Chirieleison, Italy Consumer Healthcare Business Unit Executive Director di Angelini Pharma, “Amuchina è stata al fianco delle persone in diverse emergenze sanitarie e, oggi più che mai, è divenuta un’icona della lotta quotidiana al coronavirus. Siamo particolarmente contenti di poter portare avanti questa iniziativa con Hertz. Crediamo che mettere a disposizione delle persone strumenti di protezione adeguati, sia fondamentale per garantire le necessarie precauzioni e la maggiore serenità possibile”.

