“Hey Joe” su Sky: la Napoli degli anni ’70, tra Base Nato e malavita, sullo sfondo del dramma bellico

Hey JOE, il nuovo film di Claudio Giovannesi con James Franco, arriva in prima tv domenica 4 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Hey joe è un film sulle conseguenze della guerra, sul rapporto tra Stati Uniti e Italia raccontato attraverso la relazione tra un padre e un figlio; è una storia realmente accaduta, diventata leggenda nei Quartieri Spagnoli di Napoli : un veterano americano, che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la seconda guerra mondiale, torna a Napoli all’inizio degli anni 70 per riprendersi il figlio, ma scopre che fa il contrabbandiere ed ha vissuto con un altro padre, che è un boss della malavita. Il film è ambientato nel 1971, a Napoli c’è la Base Nato, la presenza degli Americani è ancora numerosa e la città vive di contrabbando e prostituzione. In quest’ottica, padre e figlio sono entrambi conseguenza della guerra, e questo li accomuna. Il film è una produzione Palomar con Rai cinema in collaborazione con vision distribution, in collaborazione con sky, in collaborazione con Netflix, ministero della cultura – direzione generale cinema e audiovisivo con il contributo di regione Campania e con il contributo di fondazione Valabria film commission.