Heywood, Vellano e De Boer per la rivoluzione di Exor

Exor annuncia 3 nomine apicali e la riorganizzazione delle proprie attività di investimento.è promossa al nuovo ruolo di chief operating officer. “Mette in campo la sua profonda conoscenza accumulata di Exor, lavorando a stretto contatto con l’amministratore delegato John Elkann “, rivela una nota. A seguito del perfezionamento della cessione di– prosegue il comunicato – Exor riorganizza le attività di investimento sotto il nome. Quest’ultima società, che attualmente ha circa 2 miliardi di euro di asset in gestione apportati in egual modo da Covea ed Exor, viene affidata a, che assume il ruolo di Ceo. Infine, Exor annuncia la nomina di, proveniente da, a nuovo chief financial officer, in successione allo stesso Vellano.