High-tech in abbondanza per Opel Mokka e Mokka-e

Mokka, con il suo design completamente nuovo e il suo look mozzafiato, fa avverare il futuro di Opel. Porta il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor, e introduce innovazioni rivoluzionarie come l’Opel Pure Panel. Allo stesso tempo, nuovo Opel Mokka rimane fedele ai valori di Opel, il marchio tedesco, accessibile ed emozionante e continua la tradizione Opel di portare tecnologie innovative da segmenti superiori a una vasta gamma di pubblico. L’esempio migliore è l’opzione dei fari a matrice IntelliLux LED adattivi e quindi antiabbagliamento, un unicum in questo segmento. Inoltre, tutte le versioni di Opel Mokka hanno fari a LED anteriori e posteriori, freno di stazionamento elettrico e riconoscimento dei cartelli stradali di serie. Altri sistemi high-tech sono il Cruise Control Adattivo, l’Active Lane Keep Assist e la retrocamera con visione a 180 gradi. Per i conducenti di Opel Mokka-e alimentato a batteria, la vita è ancora più facile con una vasta gamma di servizi relativi al funzionamento elettrico e l’infrastruttura delle stazioni di ricarica.

Nuovo Mokka rimane fedele alla tradizione di Opel di rendere disponibili a un’ampia gamma di clienti tecnologie innovative appartenenti a segmenti superiori. Insieme al riconoscimento dei cartelli stradali (che rileva i limiti di velocità e li visualizza nel Driver Info Centre, ndr), il Cruise Control può utilizzare i limiti di velocità rilevati come valore per impostare il Cruise Control. Il sistema Hill Start Assist rende più facili le partenze in salita, impedendo all’auto di scivolare all’indietro. Il sistema Lane Keep Assist avvisa il conducente se l’auto lascia la corsia involontariamente. Il veicolo è anche delicatamente guidato all’interno nella corsia in caso di distrazione. Il conducente noterà un leggero movimento dello sterzo. L’Active Drive Assist estende il sistema mantenendo l’auto al centro della corsia di guida. Il rilevatore di stanchezza del conducente attiva un allarme se la traiettoria del veicolo suggerisce stanchezza o disattenzione del conducente, facendo comparire un messaggio sullo schermo del cruscotto (DIC) e attivando un segnale acustico.

L’Allerta di collisione frontale con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni funziona a velocità superiori a 5,0 km/h. Se un veicolo o un pedone si avvicinano troppo velocemente, il sistema attiva un avviso sonoro d’allarme e visualizza un messaggio nello schermo del cruscotto (DIC). In caso di collisione imminente, si prepara il sistema di frenata e, se necessario, si aziona la frenata di emergenza per minimizzare gli effetti di una potenziale collisione. Al di sotto dei 30 km/h, il sistema può arrestare completamente il veicolo. Se la velocità supera i 30 km/h, la velocità viene ridotta e il conducente deve frenare attivamente.

