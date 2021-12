“Higher Power” dei Coldplay la canzone più ascoltata in radio nel 2021

“Higher Power” dei Coldplay è il brano più ascoltato in radio nel 2021. È quanto emerge dalle rilevazioni Earone, che fornisce un’anticipazione riferita al periodo compreso tra l’1 gennaio 2021 e il 19 dicembre 2021 e basata sul monitoraggio di un campione di oltre 180 emittenti, rappresentativo dell’audience radiofonica e televisiva italiana (dati audience Tavolo Editori Radio e Auditel). Il documento definitivo con i dati completi dell’airplay 2021 verrà poi diffuso entro la prima decade di gennaio 2022. Dunque “Higher Power” è, al momento, la canzone più ascoltata nelle radio italiane. In seconda posizione c’è “Fireworks” di Purple Disco Machine feat. Moss Lena & The Knocks, seguita da “Never Going Home” di Kungs, terza posizione. Completano la top 10 “Ma stasera” di Marco Mengoni, primo degli italiani (quarto posto), “Musica Leggerissima” di Colapesce & Dimartino (quinto posto), “Save Your Tears” di The Weeknd (sesto posto), “Bad Habits” di Ed Sheeran (settimo posto), “Right Now” di Sophie and The Giants (ottavo posto), “Mille” di Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti (nono posto) e “We Could Be Dancing” di Bob Sinclar feat. Molly Hammar (decimo posto). Tra i brani in lingua italiana, dunque, il brano italiano più ascoltato in radio è “Ma stasera” di Marco Mengoni.