Hiljemark “Unico obiettivo salvare il Pisa, subito i tre punti”

PISA (ITALPRESS) – “Sono molto contento. Mi manca un pò il ritmo con l’italiano. Sono molto orgoglioso di essere qua. L’unico obiettivo è salvarsi. Voglio lavorare qui per tanti anni ma adesso dobbiamo fare subito i tre punti”. Sono le parole del neo allenatore del Pisa Oscar Hiljemark presentato alla stampa alla vigilia della sfida in casa con l’Hellas Verona in programma domani sera (ore 20.45) al “Bentegodi”.

Hiljemark parla delle sue prime sensazioni dell’ambiente nerazzurro: “Abbiamo fatto tre giorni insieme e ho provato a mandare un messaggio. Non dobbiamo disunirci e restare uniti. Per prima cosa non dobbiamo prendere gol. Dobbiamo difendere tutti insieme. La cosa più importante è fare i tre punti. Secondo me il Pisa è una squadra buona con giocatori forti. Voglio fare la difesa a tre, in questo momento non cambio”.

L’amministratore delegato Giovanni Corrado spiega il perchè della scelta e dell’esonero di Gilardino. “Salutiamo lui e il suo staff. Hanno fatto un ottimo lavoro nonostante la classifica. Il Pisa ha raccolto meno di quanto meritava. E’ stata una decisione sofferta dal punto di vista umano e professionale. Il secondo tempo di Milano e la partita con il Sassuolo hanno fotografato una squadra in difficoltà e che poteva necessitare di un cambio. Hiljemark lo seguiamo da quando abbiamo preso Hojholt. Lo avevamo contattato in estate ma con il campionato in corso. Lo abbiamo risentito e ci ha convinto perchè ha visto la luce quando c’è il buio. Abbiamo sempre detto che il percorso sarebbe stato difficile. Il traguardo, per quanto complesso, è sempre vicino”.

Parla anche il direttore sportivo Davide Vaira: “Ci tengo anche io a ringraziare Gilardino e il suo staff. Hanno dato tutto. La palla di Leris con il Sassuolo è l’emblema di queste 22 partite. Sono mancati pochi centimetri. Avevamo e abbiamo il dovere di credere nel nostro obiettivo. Questo è il motivo principale per cui abbiamo scelto Oscar. Ho letto tante cose di allenatori che ci hanno rifiutato. Non è così, noi abbiamo trovato in Hiljemark l’allenatore che ci poteva dare quello che ci serve. Alcune cose semplici ma centrali. Dobbiamo fare presto perchè c’è subito una partita molto importante”.

