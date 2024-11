HIlton si espande in Italia: nel centro di Napoli un nuovo albergo di 112 stanze con palestra e sale meeting

Hilton ha annunciato l’apertura di due nuove strutture in Italia, il DoubleTree by Hilton Naples Oriente (Napoli) e l’Hampton by Hilton Rome St Peter’s (Roma). Per entrambe le strutture, le inaugurazioni ufficiali sono previste per il 2025. La catena alberghiera mira a consolidare la propria presenza nel nostro Paese, possedendo al momento una pipeline di oltre 2.000 camere. “Con quasi 60 milioni di visitatori in Italia nel 2023, siamo entusiasti di offrire ai viaggiatori ulteriori opzioni di soggiorno nelle città di Roma e Napoli”, ha affermato in una nota Alan Mantin, vicepresidente per lo sviluppo di Hilton in Europa meridionale, evidenziando la storica attrattiva dell’Italia per i turisti.

L’Hampton by Hilton Rome St Peter’s, primo del marchio nel centro di Roma, aprirà a marzo 2025. Al suo interno conterà 124 camere e sarà situato vicino a San Pietro e alla Città del Vaticano, con servizi tra cui colazione, palestra e due sale riunioni. L’hotel si colloca in una zona tanto storica quanto strategica, sia per il turismo, sia per i viaggi d’affari, con un’ampia offerta nelle vicinanze.

Sempre per il 2025, è previsto il debutto del primo DoubleTree by Hilton a Napoli. Anche in questo caso l’albergo sarà situato in posizione centrale, con un’offerta di 112 camere. L’hotel includerà palestra, ristorante, rooftop bar e sale meeting, con una posizione che ha come obiettivo l’attrattiva turistica per esplorare attrazioni come il Palazzo Reale e le rovine di Pompei. L’albergo sarà a 6,5 km dall’aeroporto di Napoli, presentandosi come punto di partenza per visitare anche la Costiera Amalfitana e le isole di Capri e Ischia.

I due nuovi hotel del Gruppo Hilton si sommano ai 99 già presenti e in fase di sviluppo in tutta Italia, tra cui la notadella società cita ” recenti aperture come l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, il Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton e l’Hilton Garden Inn Milan Malpensa”.