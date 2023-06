HiPRO a RiminiWellness, proteine fondamentali nella dieta dello sportivo

RIMINI (ITALPRESS) – HiPRO, brand di Danone specializzato nell’offerta di prodotti ad alto contenuto proteico, torna a RiminiWellness per dialogare con gli amanti del fitness nell’evento numero uno in Italia a loro dedicato. Tra gli approfondimenti, il ruolo delle proteine alimentari nella dieta dello sportivo. L’allenamento bilanciato, su misura per ogni atleta, è la nuova frontiera del fitness. “Nello stand di HiPRO vogliamo condividere la passione per lo sport – afferma Jordi Guitart Clermont, direttore Marketing Danone Italia -. E’ pieno di atleti che si stanno godendo una giornata meravigliosa, ma vogliamo anche condividere la nostra expertise nel campo della nutrizione. Una nutrizione che dopo l’allenamento è fondamentale per raggiungere gli obiettivi e migliorare la performance”.

Tra gli approfondimenti, il ruolo delle proteine alimentari nella dieta dello sportivo. “La nutrizione rappresenta il 50% di tutto ciò che è essenziale per la buona riuscita dell’allenamento – dice Riccardo Borgacci, dietista di MyPersonalTrainer -. Le proteine in particolare, se di buona qualità e nella giusta quantità, sono quelle che ci consentono di non perdere e di guadagnare massa muscolare, che è direttamente correlato con il miglioramento della performance. Quindi proteine e dieta bilanciata vanno di vari passo”.

L’allenamento bilanciato, su misura per ogni atleta, è la nuova frontiera del fitness. “RiminiWellness sicuramente è l’appuntamento più importante dell’anno per chi ama il fitness in Italia e in Europa. Per noi è la notte degli Oscar – sottolinea Nicolò Famiglietti, Beauty Fitness Trainer -. Sicuramente l’allenamento bilanciato, perfetto, è l’allenamento su misura, un allenamento cucito in maniera sartoriale su ogni persona per far sì che si possa raggiungere il benessere in un medio-lungo termine”.

