Hirt, birra in Carinzia da 750 anni. Il segreto del successo? Il legame con il territorio e una passione infinita

Rispetto della tradizione, legame con il territorio, materie prime rigorosamente selezionate, produzione artigianale e, soprattutto, una passione antica per la birra: sono questi i pilastri del birrificio Hirt. Un birrificio le cui origini si perdono nella notte dei tempi: basti dire che se ne trova già traccia in un documento, risalente al 1270, nel quale è espressamente citata – tra i beni e le strutture del capitolo della cattedrale di Gurk – una taverna di Hirt. Il che non soltanto testimonia l’origine remota della produzione di birra a Hirt, ma anche che, già a quel tempo, la Carinzia disponeva di un’efficiente rete di imposizione fiscale.

Da oltre 750 anni

Per i proprietari del birrificio, Niki Riegler e Klaus Möller contare su una tradizione lunga 750 anni è un valore aggiunto inestimabile in tempi liquidi come i nostri: in quanto garanzia di solidità aziendale ma anche di una radicata propensione alla qualità e all’innovazione. Un’impresa familiare, dunque piccola e consolidata nel tempo, presenta il vantaggio, da un lato, di una maggiore duttilità e rapidità di reazione alle oscillazioni del mercato; dall’altro, di una pianificazione di lungo periodo.

Un occhio al futuro e alla sostenibilità

Il futuro, in un’azienda il cui motto è “valido per i nipoti”, è nel segno della sostenibilità. Del resto l’attenzione all’ambiente è da sempre una caratteristica del birrificio Hirt, tant’è vero che dal 1964 dispone di due centrali idroelettriche, che generano circa 600.000 kW/h di elettricità all’anno, mentre 1.368 pannelli fotovoltaici sul tetto del birrificio convertono la potenza del sole in 400.00 kW/h di elettricità ogni anno, contribuendo a risparmiare circa 230 tonnellate di CO2.

La produzione birraria

Nel corso dei secoli a Hirt si è sviluppato un preciso modo di produrre birra, che l’azienda di famiglia porta avanti insieme ai suoi 120 dipendenti, per lo più di lunga data, e che si basa su una combinazione di produzione lenta, passione e moderna tecnologia di produzione della birra. Ogni tipo di birra ha la sua ricetta, matura per periodi di tempo diversi nel processo di fermentazione a due serbatoi e viene conservata mediante doppia filtrazione. Sebbene questo sia molto più complesso dei processi di birrificazione convenzionali e richieda uno standard di igiene molto elevato, conserva tutti i componenti preziosi e garantisce il gusto corposo e molto tipico della birra Hirter.

I 5 pilastri dell’azienda

• La tradizione. Hirter era e resta un’azienda familiare indipendente, proseguendo con orgoglio la storia secolare di uno dei più antichi birrifici privati austriaci.

• Regionalità. L’azienda coinvolge gli agricoltori, i produttori e i ristoratori circostanti, garantisce percorsi di consegna brevi per le materie prime e la distribuzione, assicura posti di lavoro regionali e valore aggiunto.

• Materie prime senza additivi artificiali, come pura acqua di sorgente di montagna di 24 sorgenti di proprietà del birrificio, orzo primaverile della zona, i migliori luppoli aromatici e lievito Hirter.

• Artigianato e apertura a nuove idee, con l’attenzione ai birrai, con la loro indispensabile sensibilità sensoriale nella produzione della birra, come chiave del successo per il gusto individuale della birra.

• Spirito di comunità da parte dell’intero team, dove ognuno nei propri campi si impegna per una qualità eccezionale in ogni fase, dai primi campioni di laboratorio dell’acqua alla birra finita.

Birre per tutti i gusti

La gamma di birre Hirter comprende attualmente 15 diversi tipi di birra, ciascuno prodotto secondo la propria ricetta, che conferisce alle birre la propria individualità e carattere. Dalla Hirter Privat Pils alla Hirter Freigeist analcolica: una selezionata varietà di birre per tutti i gusti.

Ciò che rende le birre Hirter così speciali è la vera passione con cui i dipendenti del birrificio privato Hirt danno il massimo ogni giorno per la massima qualità. È la forza motrice più intima di tutto ciò che rende Hirter quello che è e che si può assaggiare ad ogni sorso.