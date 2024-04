Hitachi, banca ore e smart working: a Napoli intesa sul contratto. Patto integrativo per 4 mila addetti in Italia

Valorizzazione delle esperienze e delle professionalità, incremento del premio di risultato, con obiettivi legati alla sostenibilità, al potenziamento e all’allargamento delle misure di welfare che include una polizza assicurativa “Long term care” e uno smart working ancora più flessibile. Sono i punti salienti del contratto integrativo aziendale sottoscritto da Hitachi Rail coi sindacati. L’intesa riguarda le oltre 4 mila persone di Hitachi Rail in Italia. “Un’importante intesa con le organizzazioni sindacali – si legge in una nota dell’azienda – per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, caratterizzato da un approccio alle relazioni industriali orientato ad un innovativo modello di responsabilità sociale d’impresa. La trattativa, avviata a giugno 2023, si è conclusa con successo oggi a Naoli con la definizione di misure orientate al complessivo benessere ed ingaggio delle persone, nonché allo sviluppo di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e rispettoso dell’equilibrio tra vita privata e lavorativa, in piena coerenza con gli obiettivi e le sfide di business e di sostenibilità. L’accordo prevede – nel periodo 2024-2027 – incrementi economici del premio di risultato, che include obiettivi legati alla sostenibilità, e interventi per ampliare il welfare aziendale, come il “welfare Foryou”, con obiettivi di auto-formazione. Tra le misure di valorizzazione ed attenzione alle persone si evidenzia la Banca Ore Solidale che consente a tutti i dipendenti di donare proprie ore di ferie a colleghi che vivono particolari situazioni di necessità, personali o familiari, per le quali hanno bisogno di assentarsi.