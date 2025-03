Hitachi Rail e Federico II: intesa per formare talenti e favorire la ricerca sulla mobilità del futuro

È stato firmato oggi l’accordo quadro tra Hitachi Rail – player globale nel settore ferroviario e della mobilità sostenibile – e l’Università Federico II di Napoli che quest’anno celebra gli 800 anni di storia. La collaborazione ha l’obiettivo di favorire attività di ricerca su nuove tecnologie per lo sviluppo e l’innovazione del settore ferroviario, nonché la formazione dei talenti con un mindset green e digital.

L’accordo ha una durata triennale, rinnovabile per ulteriori tre, ed ha l’obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti. Un rapporto in cui le attività di ricerca e didattiche dell’Università e le attività di Hitachi Rail possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente. Si propone infatti di rendere i processi di selezione più rapidi e di offrire al mercato del lavoro persone già “pronte” a dare il proprio contributo in termini di innovazione e di best practices studiate o incontrate in altri contesti, a beneficio quindi di Hitachi Rail. Allo stesso tempo, si prefigge di contribuire a rafforzare l’aderenza dei percorsi formativi offerti dall’Università, alle necessità delle realtà produttive, con particolare attenzione alle principali imprese del territorio, al fine di comprenderne sempre meglio i bisogni specifici, anche per quanto riguarda le attività di ricerca.

L’obiettivo è dunque il miglioramento della qualità dei processi formativi e di ricerca di entrambe le parti e, allo stesso tempo, la diffusione della cultura d’impresa e la crescita delle opportunità economiche e sociali del nostro Paese.

L’accordo prevede diverse forme di collaborazione, tra cui progetti di ricerca congiunti, utilizzando risorse qualificate e strumenti avanzati; attività didattica condotta da persone Hiachi Rail presso l’ateneo (docenze, tesi di laurea e stage) e realizzazione di attività di orientamento da parte dell’azienda con iniziative mirate. Inoltre, Hitachi Rail è disponibile, a seguito di specifici accordi, a mettere a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento di Dottorato di ricerca, finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca specifici alla propria attività nonché borse di studio e/o assegni di ricerca.

Nel dettaglio, le attività di ricerca si concentreranno su tecnologie applicate a vari ambiti del settore ferroviario, tra i quali nuovi strumenti e metodologie per la riduzione dell’impatto ambientale e per l’incremento delle prestazioni, con particolare riferimento al recupero di energia.

“Sono orgoglioso che promotori di quest’accordo – commenta Luca D’Aquila, Coo Hitachi Rail Group e CEO Hitachi Rail Italia – siano l’Università napoletana Federico II, che proprio quest’anno celebra gli 800 anni di storia, e una delle principali aziende del Sud che impiega a Napoli oltre 2.000 persone. A Napoli realizziamo componenti elettronici e carrelli di treni che circolano in tutto il mondo. Qui sviluppiamo sistemi di segnalamento digitale che portano sicurezza e innovazione alla circolazione ferroviaria. Credo che la collaborazione con l’ateneo da cui arrivano tantissimi dei nostri ingegneri costituisca la base per un dialogo costruttivo i cui benefici partono dalla nostra città e arrivano in tutto il mondo”.

2L’accordo che sottoscriviamo con Hitachi Rail – sottolinea Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – è strategico per l’attività di ricerca e formazione svolta nell’Ateneo, diretta a sostenere la transizione “ecodigital” del trasporto ferroviario. La collaborazione con un gigante globale del settore rail offre ai nostri studenti e ricercatori una opportunità di confronto con un settore lavorativo in forte espansione e che mantiene una presenza significativa nel nostro territorio. Ringrazio i responsabili aziendali e i docenti che hanno curato la costruzione di una nuova relazione con un partner in grado, per dimensione e attenzione all’innovazione, di investire nei nostri territori, attratto dalla qualità dei laureati napoletani”.