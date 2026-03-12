“Hodio”, dalla Spagna arriva lo strumento che misura l’hate speech sulle reti sociali

Il governo spagnolo ha lanciato ‘Hodio’, uno strumento per misurare l’impronta dell’odio e della polarizzazione sulle reti sociali, che “consentirà di misurare la presenza, l’evoluzione e la portata del discorso d’odio sulle piattaforme digitali”. Ad annunciarlo è stato il premier Pedro Sanchez, al I Forum internazionale contro l’odio a Madrid. La piattaforma sarà sviluppata dall’Osservatorio spagnolo sul Razzismo e la Xenofobia e analizzerà in modo sistematico i contenuti e tendenze dei discorsi d’odio online, mediante criteri accademici e verifiche di esperti. “Se l’odio è già pericoloso di per sé, le reti sociali lo hanno trasformato in un’arma di polarizzazione di massa che finisce per infiltrarsi nella vita quotidiana”, ha affermato Sanchez. Secondo il premier, l’obiettivo è rendere visibile il fenomeno: “Come oggi parliamo dell’impronta di carbonio per misurare l’impatto ambientale, vogliamo iniziare a parlare anche dell’impronta dell’odio per misurare l’impatto sociale e democratico di questi discorsi”. Negli ultimi dieci anni i reati di odio in Spagna sono aumentati del 41%, secondo i dati del governo. I risultati del nuovo indice saranno pubblicati periodicamente per indicare il livello di odio presente nelle diverse piattaforme digitali. “Il mondo digitale non può essere uno spazio senza regole”, ha ribadito Sanchez, criticando nuovamente il potere delle grandi compagnie tecnologiche, come X di Elon Musk, protagonista di recente di attacchi diretti al premier e alle politiche dell’esecutivo iberico sul suo social. “Questa tecno-casta ha più denaro e a volte più potere di molti Paesi, ma la nostra determinazione è più forte dei loro bilanci”, ha assicurato il capo del governo. Il nuovo strumento è volto a “fare uscire l’odio dall’ombra, visibilizzare ed esigere responsabilità a coloro che non agiscono”, ha chiarito Sanchez. Il piano di Madrid prevede anche nuove misure legali per responsabilizzare le piattaforme digitali, rafforzare la cooperazione con la magistratura per perseguire i reati online, in particolare quelli che coinvolgono minori, e sanzionare la manipolazione degli algoritmi o l’uso di dati senza consenso. Le misure fanno parte di un più ampio pacchetto di regolazione delle piattaforme digitali annunciato da Madrid nei mesi scorsi.