Hoist contribuisce con i suoi macchinari al restauro del murales di Maradona fatto da Jorit

Hoist, l’azienda leader nel settore del noleggio di attrezzature per il lavoro ad alta quota, ha contribuito con i suoi macchinari al restauro del murales di Diego Armando Maradona realizzato da Ciro Cerullo, conosciuto semplicemente come Jorit, a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. L’artista, considerato il principale rappresentante a livello internazionale nel campo della street art e dell’arte urbana, aveva realizzato il graffito nel 2017, mentre sabato mattina ha provveduto a restaurarlo. “Sì esatto ero con Dio con testa tra le nuvole”, ha scritto sulla sua bacheca Facebook in un post del 13 marzo in cui si ritrae in primo piano con l’immagine di sfondo del Pibe de oro.

Fondamentale il supporto logistico di Hoist, che opera maggiormente nel settore dell’edilizia ma collabora anche con case cinematografiche e svolge lavorazioni speciali per telefonia. L’azienda napoletana ha messo a disposizione per l’intervento di Jorit macchinari di ultima generazione e personale altamente formato e specializzato nel loro corretto funzionamento per poter affrontare nel migliore dei modi la realizzazione dell’opera.