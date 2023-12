Holding Moda si espande in Campania: rilevato il Calzaturificio Dema (mocassini e sneakers)

Holding Moda (Hmoda) – controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del “Made in Italy” – annuncia l’acquisizione della maggioranza di Calzaturificio Dema, calzaturificio del casertano specializzato in mocassini e sneakers di alta qualità. A due anni dall’acquisizione della marchigiana Valmor, l’operazione consente a Hind di consolidare il proprio presidio nel segmento delle calzature e di ampliare la propria offerta merceologica nell’alto di gamma, arrivando ad annoverare fra le sue fila la prima azienda situata in Campania, territorio ricco di eccellenze di grande valore per il mondo della moda e del lusso Made in Italy.

Con l’arrivo di Dema, Hmoda conta quindi al suo interno quattordici società partecipate, tra cui Uno Maglia (lavorazioni in jersey), Alex&Co. (capi di abbigliamento in pelle), RBS (capispalla), Albachiara (abbigliamento leggero donna), GAB (pelletteria), Project (denim), Valmor (calzature), Famar (abbigliamento uomo donna), Rilievi (embellishment e ricamo), Seriscreen (serigrafia e stampa su pelle e tessuti), Beste (produzione tessuti e abbigliamento), Lanificio Arca (tessitura a navetta di lana e cashmere) e Taglionetto (piccola pelletteria), oltre a due aziende, già fornitori delle società controllate anifattura Lendinarese e Elledi) con un portafoglio clienti che annovera i più importanti brand del lusso a livello internazionale. Il fatturato consolidato atteso nel 2023 del gruppo Hmoda ammonta così a 310 milioni di euro con una manodopera specializzata di circa 1.500 addetti suddivisi in cinque regioni italiane (Toscana, Veneto, Marche, Emilia-Romagna e Campania).

Nato nel 1989 da un’iniziativa di Giovanni De Simone con una specializzazione nei mocassini, il calzaturificio Dema ha successivamente esteso la produzione a tutti i principali tipi di calzature e lavorazioni, dalle sneakers, strobel e montate, fino a tronchetti e sandali. A seguito dell’ingresso in società dei figli Italo, Paolo e Danilo nel 2015 e l’integrazione di parte della filiera con la fondazione nel 2021 del tomaificio Alinea, la società ha registrato un costante sviluppo, oltre a partnership strategiche con alcuni dei più importanti marchi del lusso a livello italiano e internazionale. Con un organico di circa 150 persone tra Dema e Alinea, nel 2022 il fatturato consolidato di Dema è stato di circa 22 milioni di euro, con una produzione di oltre 1.100 paia di scarpe al giorno.

Claudio Rovere, fondatore e Presidente di Hind, ha dichiarato: “Con l’acquisizione di Dema, Hmoda prosegue nel suo percorso industriale di investimento nelle eccellenze del Made in Italy, puntando a investire in un settore in continua crescita come quello delle calzature, sempre più strategico per le grandi aziende del lusso. Arrivare in Campania, territorio ricco di storia artigianale nel mondo della moda, permette anche al Gruppo di ampliare competenze e presenza su tutto il territorio nazionale, tassello importante nell’ambito di un piano strutturato di crescita, sviluppo e interscambio tra le nostre aziende”.

Giovanni De Simone, fondatore e amministratore delegato di Dema, dichiara: “Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Hmoda, di cui abbiamo sin da subito condiviso strategie, mission e valori. Rappresentare la regione Campania in questo progetto industriale onora il lavoro svolto finora dal nostro team e ci stimola, allo stesso tempo, a proseguire un nuovo percorso di crescita in linea con i principi di qualità ed artigianalità di cui ci siamo fatti sempre portatori”.

Hind è stata assistita dallo studio GOP in qualità di advisor legale con un team guidato dagli avvocati Gabriele Ramponi e Graziano Cucchi, mentre la due diligence è stata curata da EY per gli aspetti finanziari e fiscali, con un team accounting composto da Andrea Eronidi e Laura Brandae un team tax formato da Cristiano Margheri e Niccolò Puosi, e dallo studio Bertacco Recla & Partners per gli aspetti legali con un team composto dagli Avvocati Carlo Periti e Francesca De Benedittis.

Dema è stata assistita da PwC in qualità di advisor finanziario esclusivo, con un team M&A coordinato da Piero Manaresi e Alessandro Vitali e composto da Mattia Colombo, Andrea Cristini Eleonora Riccio e Aurora Moreschi e dallo studio LCA in qualità di advisor legale con un team composto dagli Avvocati Niccolò Abriani, Antonio De Pasquale, Elisabetta Randazzo e Cristina Romagnano. Dema è stata inoltre supportata da Gennaro Abiosi, founder dello Studio Abiosi e da Vincenzo Ragosta e Antonio Ragosta, Commercialisti dello Studio Ragosta di Napoli.

Holding Industriale (Hind)

Fondata a Torino nel 2011, Holding Industriale (Hind) è una holding company che investe nei settori di eccellenza del Made in Italy, con l’obiettivo di favorire processi di crescita, di internazionalizzazione e di ricambio generazionale.

Gli investimenti di Hind attualmente sono organizzati in 6 subholding tematiche operanti in settori che sono espressione dell’eccellenza e dell’unicità italiana: Hmoda (fashion), La Fabbrica (comunicazione), Holding Food & Beverage (food&beverage), Holding Parts (ricambi per settore automotive), Holding Motion (robotica) e un progetto agricolo (settore CEA-agricoltura in ambiente controllato). Ulteriori informazioni disponibili al sito: www.hind.it

Holding Moda (Hmoda)

Costituita ad ottobre 2017, Hmoda è un progetto industriale promosso da Hind SpA, holding company dedicata all’investimento nel capitale delle PMI italiane, con l’obiettivo di favorire processi di crescita, di internazionalizzazione e di ricambio generazionale. Con un fatturato previsto a fine 2023 di 310 milioni di euro e una manodopera specializzata di circa 1.500 addetti, Hmoda è un polo di eccellenza attivo in tutti i segmenti della filiera italiana della moda. L’azienda opera attraverso quattordici società partecipate, tra cui Uno Maglia (lavorazioni in jersey), Alex&Co. (capi di abbigliamento in pelle), RBS (capispalla), Albachiara (abbigliamento leggero donna), GAB (pelletteria), Project (denim), Valmor e Dema (calzature), Famar (abbigliamento uomo donna), Rilievi (embellishment e ricamo), Seriscreen (serigrafia e stampa su pelle e tessuti), Beste (produzione tessuti e abbigliamento), Lanificio Arca (tessitura a navetta di lana e cashmere) e Taglionetto (piccola pelletteria), oltre a due aziende, già fornitori delle società controllate anifattura Lendinarese e Elledi), con un portafoglio clienti che annovera i più importanti brand del lusso a livello internazionale. Per maggiori informazioni: www.holdingmoda.it