Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, speciale Summer Pool Party in giardino

Domani, martedì 4 luglio, si festeggia l’arrivo dell’estate all’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, dove è stato organizzato uno speciale Summer Pool Party, in giardino a bordo della nuovissima Infinity Pool con i clienti top e quelli che potenzialmente potrebbero avere bisogno di sviluppare nuove idee per eventi creativi che possano sorprendere chi ne sarà protagonista. Una serata magica, all’insegna della musica, effetti speciali, performancesSportive, degustazioni ricercate e tanto divertimento.

Il nuovo spazio esterno così ripensato sarà ideale anche per aperitivi, BBQ con vista sul giardino, cene dal tenore informale o elegante, letteralmente una ventata di freschezza durante la giornata sia per gli ospiti in vacanza tra arte e cultura che per quelli che vi soggiorneranno per lavoro o che organizzeranno un meeting, o un evento nel Centro Congressi dell’albergo.

Così dopo il nuovo concetto di Open Lobby, un servizio di Ristorazione attuale e pronto a soddisfare i gusti e le necessità anche dei clienti più esigenti, c’è l’infinity pool.

Perché nel panorama dell’ospitalità romana, in seguito all’esplosione della domanda anche nella Capitale sia da parte del turismo leisure che business, non è importante solo accogliere, ma farlo al meglio delle possibilità. È per questo che la CPI hotels Italy S.r.l., che da oltre 5 anni è proprietaria e gestisce l’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, continua l’importante piano di investimenti volti a migliorare la struttura e il servizio, per rendere l’albergo ancora più moderno, dinamico e flessibile, pronto per garantire la piena soddisfazione della clientela sempre trasversale.