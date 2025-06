Holly e Benji, l’origine di una leggenda calcistica

di Alessandro Spagnuolo

Holly e Benji (titolo originale Capitan Tsubasa – Holly e Benji キャプテン翼, Kyaputen Tsubasa) è un’anime* che ha definito il genere dei cartoni sportivi e influenzato intere generazioni. Pubblicato in Giappone nel 1983, il manga* spokon** di Yōichi Takahashi (高橋 陽一, Takahashi Yōichi) – serializzato dal 1981 al 1988 per 37 volumi – ha dato vita a uno dei franchise calcistici più amati al mondo. In Italia il cartone animato arrivò nell’estate del 1986 con il titolo Holly e Benji – Due Fuoriclasse, diventando rapidamente una pietra miliare dell’animazione. Con oltre 128 episodi nell’arco di una sola serie, la saga segue con passione il giovane campione Oliver Hutton (大空 翼, Ōzora Tsubasa) dal campo di Nankatsu Elementary School (南葛小学校, Nankatsu shōgakkō) fino alle sfide internazionali. Grazie a partite epiche di lunghezza surreale e a valori fortemente positivi (fair play, amicizia, perseveranza), Holly e Benji ha conquistato un pubblico vastissimo e persino ispirato veri campioni del calcio (come Del Piero, Zidane, Messi e tanti altri).

Trama (senza spoiler)

In una nuova città, con il pallone sempre al fianco come fosse un’estensione del suo cuore, arriva un ragazzino di nome Oliver Hutton. Ha solo undici anni, ma nei suoi occhi brilla un sogno chiaro: diventare un campione e conquistare il mondo con il calcio. Approdato nella scuola elementare Newppy, entra nella squadra locale e inizia a lasciare il segno fin da subito, conquistando compagni, tifosi e avversari.

La prima serie animata conta 128 episodi e copre i due campionati giovanili principali (bambini e medi). Le partite sono animate con lunghe sequenze al rallentatore e grandangoli sul “campo infinito” – inconfondibile marchio di fabbrica del cartone. Questo espediente serve a creare suspense e concentrare l’attenzione sui protagonisti, dilatando il tempo della partita e facendo “correre il campo” per chilometri (un tocco quasi epico di narrazione sports anime).

Accanto a lui si stringono amici destinati a diventare figure chiave nel suo percorso: il leale Tom Becker, (岬 太郎, Misaki Tarō), con cui forma una coppia calcistica leggendaria, il coraggioso Bruce Harper (石崎 了, Ishizaki Ryō) la dolce e determinata Patricia Gatsby detta Patty (中沢 早苗, Nakazawa Sanae), Amy, la cara amica di infanzia, (青葉 弥生, Aoba Yayoi) e soprattutto Roberto Sedinho (ロベルト本郷, Roberto Hongo), ex stella brasiliana dal passato tormentato, che intravede in Oliver un talento da coltivare e portare lontano.

Sul campo, però, non ci sono solo amici. I primi veri ostacoli arrivano nella forma di avversari straordinari: su tutti Benjamin Price detto Benji (若林 源三, Wakabayashi Genzō), portiere imbattibile e orgoglioso, che inizialmente incarna l’obiettivo da superare e in seguito diventa un prezioso alleato. Più avanti, Oliver si troverà ad affrontare campioni dalle abilità uniche, come gli spettacolari gemelli James e Jason Derrick (立花 國夫 と 宗夫, Kazuo to Masao Tachibana), l’elegante e fragile Julian Ross (三杉 淳, Misugi Jun), e il possente e determinato Mark Lenders (日向 小次郎, Hyūga Kojirō), il suo rivale più accanito.

Tra tornei scolastici, partite combattute all’ultimo respiro e momenti di profonda crescita personale, il protagonista guida la New Team, una selezione dei migliori talenti cittadini, a risultati impensabili. La sua visione di gioco si affina, il suo ruolo si evolve, e con il tempo il ragazzo impara a guidare la squadra non solo con i piedi, ma anche con la testa e il cuore.

Il viaggio calcistico di Oliver non si limita ai confini della sua città. Con l’ingresso nella Nazionale giovanile, nuove sfide lo attendono, tra cui prestigiosi tornei internazionali, incontri con squadre straniere e la possibilità di spiccare il volo verso il professionismo.

Manga One-shot***

Il successo della serie animata ha origine però nel manga one-shot “Captain Tsubasa: Boku wa Misaki Taro” (1984) scritto e disegnato da Yōichi Takahashi, pubblicato in Giappone sulla rivista Fresh Jump di Shūeisha. L’opera si concentra interamente su uno dei personaggi più amati della saga: Taro Misaki, conosciuto in Italia come Tom Becker.

Questo breve racconto autoconclusivo si discosta dalla narrazione classica centrata su Tsubasa (Oliver Hutton) per offrire un ritratto personale e intimo del ragazzo gentile e talentuoso che diventerà una colonna portante della New Team. Misaki è il figlio di un pittore itinerante, e ha vissuto un’infanzia nomade, fatta di continui trasferimenti, nuove città e amicizie mai durature. Il manga esplora proprio questo lato del personaggio: la solitudine, il desiderio di appartenenza e l’amore per il calcio come filo conduttore in una vita instabile.

Attraverso tavole essenziali ma espressive, Takahashi ci mostra il dietro le quinte emotivo di un personaggio spesso definito sul campo dalla sua intesa perfetta con Tsubasa. Qui vediamo invece il ragazzo dietro al talento: un giovane che gioca per sentirsi a casa, per costruire legami veri, e per dare un significato a ogni nuovo inizio.

Boku wa Misaki Taro è una lettura veloce, ma intensa. Aggiunge spessore al mondo di Captain Tsubasa, arricchendo il background emotivo della serie principale e offrendo un punto di vista alternativo e prezioso per chi ha sempre visto Misaki come “l’amico perfetto” di Tsubasa.

Lista manga usciti

Captain Tsubasa (1981–1988, 37 volumi)

La serie originale. Racconta l’ascesa di Tsubasa dai campionati scolastici fino alla Nazionale giovanile. Introduce i protagonisti storici e le prime grandi rivalità.

Captain Tsubasa: Boku wa Misaki Taro (1984, 1 volume – one-shot)

Storia autoconclusiva centrata su Taro Misaki (Tom Becker), compagno di Tsubasa. Approfondisce il suo punto di vista e il rapporto con il calcio.

Captain Tsubasa: World Youth (1994–1997, 18 volumi)

Prosegue la storia con Tsubasa e la Nazionale giapponese Under-20. Si esplorano tornei internazionali e nuovi avversari da tutto il mondo.

Captain Tsubasa: Road to 2002 (2000–2004, 15 volumi)

Racconta il passaggio al calcio professionistico e la nuova vita sportiva di Tsubasa in Europa. Introdotti i club spagnoli e italiani.

Captain Tsubasa: Golden-23 (2005–2008, 12 volumi)

La generazione d’oro del Giappone partecipa alle qualificazioni olimpiche. Focus sulla crescita dei personaggi e sul lavoro di squadra.

Captain Tsubasa: Kaigai Gekitō-hen – In Calcio (2009, 1 volume)

Mini-serie ambientata in Italia. Segue l’esperienza europea di Kojiro Hyuga (Mark Lenders) nel campionato italiano.

Captain Tsubasa: Kaigai Gekitō-hen – En La Liga (2010–2012, 6 volumi)

Tsubasa gioca nella Liga spagnola, affrontando nuove sfide e giocatori professionisti. Ambientazione più matura e realistica.

Captain Tsubasa: Rising Sun (2013–2023, 19 volumi)

La Nazionale giapponese partecipa ai Giochi Olimpici. Arco narrativo intenso, con partite epiche e tematiche più adulte.

Captain Tsubasa: Rising Sun – The Final (2023–2024, in corso/finale previsto in 1–2 volumi)

Parte finale della saga olimpica. Conclude il lungo viaggio sportivo di Tsubasa e dei suoi compagni.

One-shot e speciali (vari anni, singoli volumi o capitoli)

Racconti extra non serializzati:

Saikyo no Teki: Holland Youth (1993) – sfida internazionale. Millennium Dream (2000), Final Countdown (2002), FCRB (2004) – episodi commemorativi. All Star Game, Japan Dream 2006, Live Together 2010, Golden Dream – storie celebrative o promozionali.

Dal 2025 è stato annunciato che tutti i capitoli del manga saranno disponibili in inglese e spagnolo sul servizio digitale MANGA Plus.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Lo stile grafico originale (1983-86) è tipico degli anime anni ’80: personaggi dai lineamenti semplici ma riconoscibili, animazioni a volte essenziali e un uso massiccio di slow-motion nelle azioni cruciali. Il famoso “campo lunghissimo” è un effetto voluto per esaltare i protagonisti al centro della scena. Nel complesso, la serie d’epoca mostra una qualità coerente con il budget e la tecnologia dell’epoca, con qualche ingenuità tecnica ma grande impatto emotivo. Il recente remake del 2018 Captain Tsubasa, formato da due stagioni 2018–2024) a opera di David Production (株式会社デイヴィッドプロダクション, Kabushiki-gaisha Deividdo Purodakushon) adotta uno stile moderno: fondali spesso statici, design dei personaggi aggiornati e animazioni più fluide ma “economiche” nei dettagli. In pratica, si è scelto uno stile più minimalista per concentrarsi sull’azione, sacrificando scenari dinamici a favore di tavole più semplici. Malgrado qualche limite (ambienti fissi e inquadrature statiche per risparmiare budget), il remake mantiene alta l’epicità originaria grazie allo sprint delle azioni e all’esasperazione dei sentimenti dei giocatori. In sintesi, l’animazione moderna di Captain Tsubasa è pulita e dinamica, più fedele al tratto originale di Takahashi e con un ritmo più serrato, mentre l’originale anni ‘80 colpisce per la spontaneità e la passione nostalgica.

Musiche

La colonna sonora di Holly e Benji è indissolubilmente legata alle sigle TV, che hanno lasciato un segno duraturo nella memoria dei fan. In Italia le sigle venivano adattate con interpreti pop: la storica sigla di apertura “Holly e Benji – Due Fuoriclasse” (1986), cantata da Stefano Bersola e Paolo Picutti con musica di Augusto Martelli (morto il 3 novembre 2014) e testo di Alessandra Valeri Manera (accreditata come Alinvest, morta il 18 giugno 2024) e Nicola Gianni Muratori, è tuttora un evergreen.

Nei sequel italiani, Cristina D’Avena ha cantato le sigle di serie come “Che Campioni Holly e Benji!!!” (1994, con Marco Destro) e “Holly e Benji Forever”(2005, con Giorgio Vanni), brani vivaci e “da cartone” che riflettevano lo spirito giovanile del franchise.

Le sigle giapponesi, meno note in Italia, sono invece vere e proprie inni: la sigla originale “Moete Hero”(1983) incita all’azione e all’entusiasmo giovanile.

mentre il celebre “Fighting!” (1994, dei FACE FREE) introduce le sfide di Captain Tsubasa con cori rock dal ritmo trascinante.

Ognuna di queste sigle è rimasta nei cuori dei fan: dalle voci italiane vintage alla carica epica delle versioni originali giapponesi, la musica di Holly e Benji contribuisce a immergere lo spettatore nell’atmosfera di competizione e amicizia.

Film animati OAV*****

Accanto alle serie TV, Captain Tsubasa ha avuto cinque film animati ufficiali, tutti di breve durata ( tra i 40 e 60 minuti). Eccone l’elenco cronologico (con titoli italiani e originali):

1985 – Holly e Benji: la grande sfida europea (Captain Tsubasa: Europa Daikessen). Si svolge subito dopo il campionato delle elementari: la Nazionale giovanile del Giappone affronta una selezione dei migliori calciatori europei (inclusi Schneider e Pierre).

1985 – Holly e Benji: la selezione giovanile del Giappone (Captain Tsubasa: Ayaushi! Zen Nippon Jr.). Segue di un anno il film precedente: la squadra d’Europa cerca vendetta, ma l’assenza di alcuni titolari (come Tsubasa e Mark) mette a dura prova il Giappone.

1986 – Holly e Benji: corri per il domani (Captain Tsubasa: Asu ni Mukatte Hashire!). Racconta, tramite flashback, il Torneo dei medi scolari: i protagonisti si allenano con la Nazionale giovanile in vista di incontri con squadre europee (ricordi della sfida all’Europeo).

1986 – Holly e Benji: la grande sfida mondiale Jr. World Cup (Captain Tsubasa: Sekai Daikessen!! Jr. World Cup). Il più lungo (57’): illustra un torneo finale che mette in palio il titolo giovanile mondiale, con le nazionali di Giappone, Sudamerica, Europa e USA (con attesissima finale Giappone–Sudamerica). Holly ritrova così il suo idolo Roberto dopo anni.

1994 – Captain Tsubasa: Saikyō no Teki! Holland Youth (in Italia non ufficialmente doppiato). Film special (48’) tratto da uno spin-off manga: il Giappone giovanile affronta tre amichevoli contro la potente Olanda.

Oltre ai film, va segnalata anche la serie OAV Shin Captain Tsubasa (新キャプテン翼, composta da 13 episodi, uscita dal luglio 1989 al 1990), in videocassetta. Sequel della serie anime, narra le vicende dal vol. 26 del manga al 36, mostrando la Nazionale giovanile di Tsubasa impegnata in partite intercontinentali (in Europa, contro la Germania di Schneider).

Live action

Fino ad oggi 2025 non esistono film o serie live-action ufficiali di Holly e Benji. Alcuni fan progetti o cortometraggi amatoriali girano in rete, ma nessuna produzione cinematografica o televisiva live è mai stata realizzata. Tutti gli adattamenti di Captain Tsubasa sono rimasti in forma di anime, OAV, videogiochi e manga.

Spin-off e crossover

Il mondo di Tsubasa comprende anche diversi spin-off, special e cross-over:

Shin Captain Tsubasa (OVA 1989) e Holland Youth (special 1994), già citati, sono gli spin-off narrativi principali, che espandono le avventure della squadra giovanile dopo le serie TV.

Esistono anche romanzi, manga one-shot e pubblicazioni speciali collegati (non edite in italiano) che approfondiscono personaggi e vicende secondarie.

Nel campo dei crossover, Captain Tsubasa ha collaborazioni insolite: ad esempio nel 2024 il gioco eFootball™ di Konami ha lanciato un evento a tema “Captain Tsubasa” . Durante la promozione, i giocatori potevano sbloccare carte speciali illustrate da Takahashi (includendo Messi e Kubo in uniforme Nankatsu) e controllare personaggi storici come Tsubasa o Hyuga nelle sfide in-game. Inoltre sono state realizzate carte incrociate tra personaggi di Tsubasa e calciatori reali (ad esempio Hikaru Matsuyama x Kimmich, Ryo Ishizaki x Upamecano).

Nella cultura pop, Captain Tsubasa compare anche in cameo a eventi globali: Tsubasa e Misaki hanno partecipato all’animazione di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (nella cerimonia di chiusura 2016), simbolo della diffusione del personaggio nel mondo dello sport e del fandom. Anche una statua di bronzo di Tsubasa è stata eretta nel quartiere di Katsushika (Tokyo) nel 2013, a testimonianza della sua iconica fama.

Ordine cronologico

Seguire Holly e Benji “in ordine” può essere complesso, perché le serie animate spesso ripetono gli stessi eventi iniziali. Un possibile ordine cronologico degli eventi è:

Holly e Benji – Due Fuoriclasse (serie TV originale 1983–86, 128 episodi). Film (dal 1985–86): Holly e Benji: La grande sfida europea (キャプテン翼 ヨーロッパ大決戦, Kyaputen Tsubasa: Yōroppa daisakusen, lett. “Captain Tsubasa: La grande sfida europea”), Holly e Benji: La selezione giovanile del Giappone (キャプテン翼 危うし! 全日本Jr., Kyaputen Tsubasa: Ayaushi! Zen’Nihon Jr., lett. “Captain Tsubasa: Attenzione ai giovani giapponesi!”), Holly e Benji: Corri per il domani! (キャプテン翼 明日に向って走れ!, Kyaputen Tsubasa: Asu ni mukatte hashire!, lett. “Captain Tsubasa: Corri per il domani!”), Holly e Benji: La grande sfida mondiale: Jr World Cup! (キャプテン翼 世界大決戦!! Jr.ワールドカップ, Kyaputen Tsubasa: Sekai daisakusen!! Jr. Wārudo Kappu, lett. “Captain Tsubasa: La grande sfida mondiale Jr World Cup!!”). Shin Captain Tsubasa (新キャプテン翼, OAV 1989, 13 episodi). Che campioni Holly e Benji!!! (serie 1994–95, 47 episodi; in Italia furono trasmessi i primi 33 episodi nel 1999). In Italia molti episodi vennero omessi o mischiati, ma idealmente dopo Shin Captain l’anime riprende con Captain Tsubasa J. Captain Tsubasa: Saikyo no teki! Holland Youth (キャプテン翼 最強の敵! オランダユース?, Kyaputen Tsubasa: Saikyō no teki! Oranda Yūsu, lett. “Captain Tsubasa: L’avversario più forte! La nazionale giovanile dell’Olanda”, 1995). Holly & Benji Forever (キャプテン翼 Road to 2002, Captain Tsubasa Road to 2002, serie 2001–02, 52 episodi) – in Italia metà (20) degli ultimi episodi sono stati trasmessi per completare la storia. Captain Tsubasa (remake 2018, 2 stagioni fino al 2024, 91 episodi totali). Questa nuova serie ricopre nuovamente le saghe iniziali (ma con tecnologie attuali) e prosegue sino alla fase mondiale Under 20.

In pratica si può procedere guardando la serie originale anni ’80 (e i suoi film/OVA) e poi le serie successive J (94) e Road to 2002, infine il remake 2018. Alcuni suggeriscono anche di iniziare dal remake 2018 (più fresco) e poi recuperare i classici, ma l’ordine sopra è “storico”.

Premi

Pur non avendo vinto premi formali di settore, ha collezionato numerosi posizionamenti d’onore nelle classifiche di popolarità. Nel 2001 la serie animata si è piazzata 49ª nella classifica “Top 100 Anime” della rivista giapponese Animage, e nel 2005-06 è apparsa tra le prime posizioni in sondaggi nazionali (41° nella votazione online di TV Asahi nel 2005, 16° nella lista personaggi più famosi nel 2006). In generale questi risultati riflettono l’affetto con cui la serie è ricordata dai fan e la sua rilevanza storica nell’animazione sportiva.

Videogiochi

Il brand Holly e Benji ha generato una lunga serie di videogiochi dai primi anni ’90 a oggi.

Captain Tsubasa (1988, Famicom / NES)

Sviluppato da Tecmo. Primo gioco della serie con meccaniche da RPG a turni. In Occidente fu adattato come Tecmo Cup Soccer Game .

Captain Tsubasa II: Super Striker (1990, Famicom)

Sempre di Tecmo, introduce una storia originale con Tsubasa impegnato tra Giappone e Brasile. Gameplay migliorato rispetto al primo.

Captain Tsubasa VS (1992, Game Boy)

Gioco portatile con sistema a comandi testuali e mosse speciali. Buona resa per un titolo su Game Boy.

Captain Tsubasa III: Kōtei no Chōsen (1992, Super Famicom)

Continua le vicende della Nazionale giovanile giapponese. Migliora la grafica e amplia il roster dei personaggi.

Captain Tsubasa IV: Pro no Rival Tachi (1993, Super Famicom)

Tsubasa entra nel mondo del calcio professionistico. Include nuovi rivali e finali multipli.

Captain Tsubasa V: Hasha no Shōgō Campione (1994, Super Famicom)

Ambientato in Italia. Tsubasa gioca con un club italiano, mentre la Nazionale affronta competizioni internazionali.

Captain Tsubasa (1994, Mega-CD)

Versione simile ai giochi Super Famicom, adattata per il sistema Mega-CD.

Captain Tsubasa J: The Way to World Youth (1995, Super Famicom)

Basato sull’anime Captain Tsubasa J , mescola elementi calcistici e narrativi con stile RPG.

Captain Tsubasa J: Zenkoku Seiha e no Chōsen (1995, Game Boy)

Versione portatile ambientata nei tornei scolastici giapponesi, con grafica ridotta ma buona giocabilità.

Captain Tsubasa J: Get in the Tomorrow (1996, PlayStation)

Titolo con grafica poligonale e sequenze animate. Si concentra sulla progressione della carriera giovanile di Tsubasa.

Captain Tsubasa: Aratanaru Densetsu Joshō (2002, PlayStation)

Include nuove modalità strategiche con visuale isometrica. Combina elementi narrativi e simulativi.

Captain Tsubasa: Ōgon Sedai no Chōsen (2002, GameCube)

Versione con grafica migliorata rispetto a PS1. Si focalizza sulla generazione d’oro giapponese.

Captain Tsubasa: Eikō no Kiseki (2002, Game Boy Advance)

Titolo portatile con struttura a episodi e sistema di gioco semplificato.

Captain Tsubasa Jikkyō Typing (2003, PC)

Gioco didattico per PC basato sulla digitazione veloce, con clip animate tratte dall’anime.

Captain Tsubasa: Nankatsu vs Toho (2006, Mobile)

Gioco per cellulari in Giappone, con meccaniche semplici e focus sulle rivalità scolastiche.

Captain Tsubasa (2006, PlayStation 2)

Action arcade con sequenze animate e sistema di mosse speciali in tempo reale. Uno dei titoli più apprezzati su console casalinga.

Captain Tsubasa: New Kick Off (2010, Nintendo DS)

Titolo con approccio strategico e stile cartoonesco, include allenamenti e gestione squadra.

Captain Tsubasa: Tsukurō Dream Team (2011, browser game)

Social game giapponese basato sulla creazione e gestione della propria squadra da sogno.

Captain Tsubasa: Dream Team (2017, iOS/Android)

RPG sportivo a turni, con collezione di personaggi e storia estesa fino all’arco Rising Sun . Include anche l’arco Next Dream scritto da Takahashi.

Captain Tsubasa ZERO – Miracle Shot (2018, iOS/Android)

Basato sul reboot anime del 2018. Grafica semplice e partite rapide.

Tsubasa+ (2020, iOS/Android – AR)

Gioco in realtà aumentata sul modello di Pokémon GO. Consente di incontrare giocatori nel mondo reale e sfidarli.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (2020, PS4/Switch/PC)

Gioco arcade con due modalità principali: Episode Tsubasa , che segue la storia originale, ed Episode New Hero , dove si crea un proprio calciatore.

Captain Tsubasa: Ace (2023, iOS/Android)

Ultimo titolo mobile con grafica 3D, gameplay in tempo reale e modalità PvP. Gratuito, con microtransazioni.

Censura italiana

Non furono censurati episodi per motivi ideologici, ma l’adattamento italiano operò cambiamenti significativi nel doppiaggio. Fin dall’inizio Mediaset anglicizzò i nomi giapponesi di molti personaggi (Tsubasa→Oliver, Misaki→Tom, ecc.) e modificò i nomi delle squadre per evitare problemi di licenza FIFA: ad esempio l’Inter divenne “Lombardia”, la Juventus “Piemonte” e il Barcellona “Catalunya”. Questi accorgimenti furono imposti da doppiatori e produttori per uniformare la serie ai mercati esteri, non per contenuti politici. In generale l’edizione italiana mantenne tutta la storia originale e fu doppiata interamente senza tagli di scene violente o simili.

Citazioni e Omaggi in Altri Anime

Crayon Shin-chan (1992)

In diversi episodi, Shin-chan e i suoi amici imitano tiri speciali e fanno riferimento a nomi dei personaggi di Holly e Benji, spesso in modo ironico o caricaturale.

Slam Dunk (1993)

Sebbene sia un anime sportivo dedicato al basket, in alcune sequenze esagera volutamente i movimenti e le emozioni in stile Captain Tsubasa, come forma di omaggio ironico.

Great Teacher Onizuka – GTO (1999)

In una partita scolastica, Onizuka esegue un tiro potentissimo e teatrale, con effetti visivi e regia simili a quelli di Holly e Benji.

Excel Saga (1999)

Una puntata parodia sugli anime sportivi include una sequenza di calcio dove i tiri impossibili e le distorsioni del tempo richiamano direttamente lo stile di Captain Tsubasa.

One Piece (1999)

In alcune gag e cover page, i personaggi giocano a calcio con pose che omaggiano Holly e Benji. L’autore Oda ha dichiarato di essere stato fan della serie da giovane.

Bobobo-bo Bo-bobo (2003)

Durante una scena assurda, un campo da calcio si espande in modo surreale, rievocando i famosi “campi infiniti” tipici di Captain Tsubasa.

Yakitate!! Japan (2004)

Un personaggio lancia un impasto in aria come fosse un pallone da calcio, usando una tecnica spettacolare che ricalca i movimenti rallentati e coreografici della serie.

Gintama (2006)

Celebre per le sue parodie, Gintama cita Holly e Benji in più episodi, con tiri esagerati, animazioni rallentate e commenti da telecronaca drammatica.

Beelzebub (2011)

Durante una partita a calcio tra studenti, Oga lancia un pallone con forza tale da scagliare via il portiere, proprio come nei tiri devastanti di Mark Lenders.

Autori influenzati da Holly e Benji

Takehiko Inoue

Autore di Slam Dunk ( スラムダンク ) e Vagabond ( バガボンド ), Inoue ha dichiarato di essersi ispirato a Captain Tsubasa ( キャプテン翼 ) per le dinamiche di gioco, l’energia sportiva e l’intensità delle partite.

Eiichiro Oda

Creatore di One Piece ( ワンピース ), Oda è fan di Captain Tsubasa ( キャプテン翼 ) da bambino, e l’ha omaggiato spesso con pose, tecniche e gag nei suoi lavori.

Yusuke Murata

Illustratore di One Punch Man ( ワンパンマン ) e Eyeshield 21 ( アイシールド 21), Murata ha citato Captain Tsubasa( キャプテン翼 ) come fonte d’ispirazione per la spettacolarizzazione degli sport e l’enfasi sui dettagli dinamici.

Takeshi Obata

Co-creatore di Hikaru no Go ( ヒカルの碁 ) e Death Note ( デスノート ), Obata ha ammesso l’influenza di Captain Tsubasa ( キャプテン翼 ) sulle sue tavole, soprattutto per quanto riguarda le scene di movimento e drammaticità.

Masami Kurumada

Autore di Saint Seiya ( 聖闘士星矢 ), Kurumada ha integrato nelle sue opere un senso epico e teatrale che ricalca lo stile di narrazione sportiva visto in Captain Tsubasa ( キャプテン翼 ).

Kensuke Nishida

Regista e sceneggiatore di anime sportivi, riconosce Captain Tsubasa ( キャプテン翼 ) come modello fondamentale per la costruzione di tensione e azione nelle partite animate.

Curiosità

Uno degli elementi più iconici dell’anime è il campo da gioco che sembra non finire mai. In realtà non si tratta di una scelta assurda, ma di un trucco visivo per dare epicità ai momenti e semplificare le animazioni dinamiche.

Molti protagonisti di Captain Tsubasa richiamano leggende del calcio: Oliver/Ozora → Kazuyoshi Miura Roberto → Sócrates Karl-Heinz Schneider → Karl-Heinz Rummenigge Deuter Müller → Oliver Kahn Juan Díaz → Diego Armando Maradona

In Giappone, l’impatto della serie è stato così forte da spingere molti giovani a iniziare a giocare a calcio. Ha anche contribuito a rendere più popolare lo sport in un paese dove il baseball era dominante.

Molti calciatori professionisti giapponesi e internazionali hanno dichiarato di essere cresciuti guardando Captain Tsubasa e di esserne stati influenzati.

Le tecniche di calcio mostrate nella serie sono spesso esagerate e spettacolari, ma molte si basano su movimenti reali del gioco.

Molti si sono divertiti a calcolare la lunghezza effettiva del campo o la velocità dei calciatori. I risultati sono esilaranti: partite che sembrano durare giorni, tiri che viaggiano come missili e salti in aria che sfidano ogni legge della fisica.

Le versioni francese e spagnola usano la stessa sigla italiana, che però era originariamente la seconda sigla di Lupin III, dimostrando come certi elementi possono trasformarsi in simboli riconoscibili per generazioni.

Il personaggio di Benji (Genzo Wakabayashi) è considerato uno dei migliori portieri nella storia degli anime sportivi.

In Italia, il titolo “Holly e Benji” fu scelto quando ancora la trama non era completamente conosciuta. Il curioso risultato è che uno dei due protagonisti scompare abbastanza presto, ma il nome rimane iconico e inamovibile.

La serie ha influenzato altri media sportivi, contribuendo a definire il genere “anime sportivo” come lo conosciamo oggi.

Il nome “Captain Tsubasa” significa letteralmente “Capitano Ali”, richiamando il tema della libertà e del volo nel calcio.

Nei primi anni ’90, la popolarità della serie ha contribuito alla fondazione della J-League, la lega professionistica di calcio giapponese.

Yoichi Takahashi, l’autore, ha creato molti personaggi basati su amici e giocatori reali che conosceva.

In alcune versioni dell’anime, sono stati inseriti riferimenti culturali e sportivi del paese di trasmissione, come l’Italia o la Spagna.

Nel quartiere natale dell’autore, Takahashi a Tokyo ha dedicato 8 statue commemorative ai protagonisti della serie. Queste sculture, disposte lungo le strade, sono diventate meta di pellegrinaggio per gli appassionati dell’opera.

Roberto Sedinho, mentore di Holly, è ispirato a un celebre calciatore brasiliano, noto non solo per il talento calcistico ma anche per il suo spirito libero e rivoluzionario. La sua figura, saggia e malinconica, aggiunge profondità emotiva alla storia.

Conclusione

Holly e Benji resta un titolo di culto per chiunque sia cresciuto con i cartoni animati degli anni ’80 e ’90, e continua a vivere oggi con le nuove generazioni di fan. Il suo fascino è duplice: da un lato un racconto di amicizia, passione e sogni sportivi assolutamente universali, dall’altro la spettacolarità esagerata delle partite – un mix di realtà e fantasia che nessun altro anime di calcio ha saputo eguagliare. Nel suo insieme, la saga di Holly e Benji è un vero monumento dell’animazione sportiva: non importa quali siano i ritmi moderni, i toni brillanti o i trend del momento, la forza di queste storie – la determinazione di Tsubasa, la rivalità con Mark, la ricerca di onore e amicizia – rimane intatta e coinvolgente ancora oggi. In definitiva, Holly e Benji ha superato la prova del tempo, confermandosi una serie capace di emozionare vecchi e nuovi fan con lo stesso vigore di sempre.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile vedere la serie completa di Holly e Benji, due fuoriclasse su Amazon Prime Video:

e la serie completa di Holly & Benji Forever sempre su Amazon Prime Video:

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

***Spokon

Il termine spokon (スポ根) nasce in Giappone dall’unione di “sport” (スポーツ, supōtsu) e “konjō” (根性), che significa grinta, forza di volontà. Questo genere racconta storie sportive dove l’elemento centrale non è solo la competizione, ma soprattutto il percorso interiore dei protagonisti, fatto di sacrifici, allenamenti estenuanti e determinazione incrollabile. Lo spokon celebra la volontà di non arrendersi mai, trasformando lo sport in una scuola di vita. È un racconto epico in cui ogni partita è una battaglia, e ogni sconfitta diventa un passo verso la crescita.

****One-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

*****OAV

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.