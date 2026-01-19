Hollywood Vampires a Este Music Festival, con Johnny Depp chitarrista

Roma, 19 gen. (askanews) – Il grande rock internazionale sbarca all’Este Music Festival e per la sua terza edizione, firmata da DuePunti Eventi, porta sul palco del Castello Carrarese, il 2 settembre, nientemeno che gli Hollywood Vampires, la “best bar band in the world” formata dall’attore e musicista Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen.

Il supergruppo americano Hollywood Vampires sarà ad Este, in provincia di Padova, per una delle due uniche date italiane, con uno show che si preannuncia tra gli eventi rock più attesi della stagione. Particolarmente significativa la presenza di Johnny Depp, protagonista sul palco in una veste inedita e travolgente di musicista.

“Dopo quasi tre anni di assenza, torniamo finalmente in tour nel Regno Unito e in Europa, non vediamo l’ora di incontrare un pubblico incredibile, un’energia travolgente e vivere altre notti indimenticabili. A prestissimo”, ha dichiarato la band.

È passato un decennio da quando gli Hollywood Vampires si sono uniti per la prima volta e continuano a infiammare il palco. Formata nel 2015, la band si è legata grazie all’amore condiviso per i brani preferiti e al desiderio di celebrare i propri “amici morti e ubriachi” suonando la musica degli eroi caduti del rock. Il nome deriva dal club alcolico degli anni ’70 di Alice Cooper, che annoverava tra i suoi membri John Lennon, Keith Moon e Mickey Dolenz. Gli Hollywood Vampires si sono rapidamente guadagnati la reputazione di band dal vivo travolgente, con show incendiari: un mix esplosivo di inni originali e tributi alle leggende che li hanno ispirati.

I loro set sono una celebrazione sfrenata delle più grandi icone del rock, affiancata da un repertorio originale potente. Gli show dei Hollywood Vampires includono classici intramontabili di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead, The Doors, AC/DCe molti altri, insieme ai successi di Alice Cooper e Aerosmith. È attualmente in lavorazione un documentario intitolato “Unleashed Spirits – The Rise of The Hollywood Vampires”, il cui trailer è già disponibile su www.hollywoodvampires.com.

Riguardo la vendita dei biglietti, è prevista una presale dedicata agli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli sarà attiva dalle 10 di giovedì 22 gennaio alle 09 di venerdì 23 gennaio. Per accedere alla presale è possibile iscriversi alla newsletter tramite dalessandroegalli.com. La vendita generale inizierà venerdì 23 gennaio alle ore 10.00 su ticketone.it.

L’edizione 2026 conferma così l’anima profondamente internazionale di Este Music Festival con grandi nomi del rock mondiale – Deep Purple (17 luglio), Savatage (28 luglio) e Hollywood Vampires (2 settembre) – e un cuore tutto italiano. In cartellone anche Claudio Baglioni (5 luglio), Riccardo Cocciante (20 luglio) e Il Volo (25 luglio), oltre allo spettacolo evento dedicato al fenomeno globale K-POP Music is coming soon in Demon hunters and Soda pop (22 luglio).

Este Music Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Este e con il patrocinio della Provincia di Padova.

Info su: www.estemusicfestival.it