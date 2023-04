Honda Civic Type R riconquista il record sul giro al Nùrburgring

ROMA (ITALPRESS) – Honda Civic Type R 2023 continua a raccogliere premi e riconoscimenti. Il più recente riguarda la riconquista del record sul giro per le vetture di serie a trazione anteriore, sul famigerato Circuito del Nùrburgring Nordschleife. Il 24 marzo, i membri del team di sviluppo della Civic Type R hanno completato un giro in 7’44″881 sullo spaventoso circuito tedesco soprannominato “L’inferno verde”, rendendo di fatto la nuova Civic Type R il più veloce veicolo di serie a trazione anteriore. Questo tempo è stato ottenuto sul tracciato modificato e ora più lungo (20,8 km), come dichiarato dalla stessa direzione del circuito nel 2019. Il motore di Type R è un potente quattro cilindri turbo da 2.0 litri che, nella sua ultima versione, sviluppa 329 CV e 420 Nm di coppia. Abbinato a un aggiornato cambio manuale a sei marce, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 275 km/h.

Anche il nuovo e più elegante design esterno della Civic Type R 2023 ha contribuito alla realizzazione del record, attraverso soluzioni aerodinamiche evolute, come il particolare angolo di ala posteriore e i complessi elementi del sottofondo, che si combinano alla perfezione per generare una reale ed efficace deportanza. Inoltre, il passo più lungo di 35 mm rispetto alla precedente Type R e le sospensioni posteriori multilink sono abbinati a una carreggiata posteriore significativamente più larga, per offrire una maggiore stabilità in curva rispetto al modello precedente, affinata grazie a ripetuti test sia sull’Autobahn che sul Nùrburgring.

“La Civic Type R è stata sviluppata secondo il concetto di ‘Ultimate Sport 2.0’, con l’obiettivo di essere il modello sportivo FWD per eccellenza, capace di infondere fiducia ed emozione per arrivare direttamente al cuore di ogni guidatore”, spiega Hideki Kakinuma, Civic Type R Large Project Leader. “Dal lancio della Civic Type R nel 2022, abbiamo ricevuto numerosi riscontri positivi a livello globale, superando di gran lunga le nostre aspettative. Ma era rimasta un’altra missione da portare a termine: essere il modello FWD più veloce sul Nùrburgring. “A sei anni dalla precedente generazione, abbiamo raggiunto una nuova dimensione nell’evoluzione di Type R e nella passione profusa in essa. A coloro che sono già proprietari della nostra ultima Civic Type R e a coloro che lo saranno in futuro, auguriamo davvero che la Civic Type R possa piacervi e appassionarvi”.

foto: ufficio stampa Honda Auto Italia

(ITALPRESS).