Honda Jazz, spazio e comfort da berlina

La nuova Honda Jazz è stata progettata per offrire elevate prestazioni ed efficienza, spazio e comfort da berlina di categoria superiore. Le nuove Honda Jazz e Jazz Crosstar godono della tecnologia ibrida e.HEV.

L’ultima generazione di Jazz è disponibile solo in modalità ibrida equipaggiata con la tecnologia e:HEV a due motori.

Gli esterni sono caratterizzati da linee morbide e frontale corto come da tradizione della casa nipponica. Sfoggia il nuovo logo e:HEV, che contraddistinguerà tutti i suoi veicoli Full-Hybrid d’ora in poi. L’altezza totale è ridotta di 10 mm, il portellone posteriore è proteso in avanti ed ha un’eccellente visibilità frontale. Raffinato lo spoiler posteriore ed il design del gruppo ottico.

Il sistema ibrido e:HEV è stato sviluppato ad hoc per la nuova Jazz con due motori elettrici, un motore a benzina i-VTEC DOHC da 1,5 l, batteria agli ioni di litio e trasmissione a rapporto fisso.

La versione Crosstar della nuova jazz ha un look da piccolo SUV, più alta da terra con un personalizzato disegno della griglia anteriore, mancorrenti integrati sul tetto e tessuti impermeabili. Le sue linee sportive sono dovute anche alle protezioni laterali di colore nero.

I cerchi in lega leggera sono specifici per questa versione, di colore nero e cromature silver, hanno un particolare disegno circolare e trasmettono una sensazione di robustezza ed affidabilità. Disponibile nella esclusiva colorazione Surf Blue la Crosstar potrà essere richiesta anche in versione bicolore con il tetto nero Crystal Black.

La nuova Jazz grazie ai 109 Cv del suo motore raggiunge i 100km/h in 9,4 s, e ha una velocità massima di 175 Km/h. Le emissioni di CO2 sono sensibilmente ridotte dal sistema ibrido, 102 g/km, ed i consumi si attestano sui 4,5 l per 100 KI. Sulla variante Crosstar le emissioni sono di 110 g/km ed i consumi 4,8l/100 kim.

Tre le diverse modalità di guida disponibili azionate dal sistema e:HEV : EV Drive, la batteria alimenta il propulsore elettrico; Hybrid Drive, il motore endotermico alimenta il generatore elettrico che a sua volta alimenta il propulsore elettrico, Engine Drive, il motore a benzina è collegato direttamente alle ruote tramite una frizione di blocco.

Il passaggio da una modalità di guida all’altra non è avvertita dai passeggeri perché la Honda Jazz fluidamente cambia silenziosamente senza vibrazioni e scossoni.

Gli interni presentano una plancia orientata al conducente con il pannello strumenti sottile che si allarga orizzontalmente lungo l’abitacolo, il touchscreen centrale HMI da 9″ ed il quadro strumenti TFT da 7″ sono di facile lettura.

Ampio il bracciolo centrale. I sedili anteriori sono di nuova concezione, i sedili premium sono completi di supporto lombare e di un’imbottitura più spessa di 3 cm. I passeggeri posteriori hanno la sensazione di maggiore comfort grazie ai Sedili Magici, scorrevoli, lo spazio per le gambe tra le sedute anteriori e posteriori raggiunge infatti i 986 mm. Con i sedili posteriori reclinati la capacità di carico raggiunge i 1.205 litri.

La sicurezza della Jazz è garantita da uno speciale acciaio ad alta resistenza alla trazione aumentato dell’80% che contribuisce a ridurre il peso migliorando in caso di incidente la flessione statica del 6% e la torsione statica del 13%. Il sistema AHA favorisce la stabilità dinamica della vettura e la manovrabilità. I freni a disco anteriori ventilati da 262 mm e posteriori da 239 mm assicurano una frenata potente. I sistemi elettrici di frenata prevedono controllo della stabilità del veicolo, assistenza alla partenza in salita e freno di stazionamento automatico.

La connettività a bordo è di ultima generazione, l’hotspot wifi è integrato così come l’app My Honda che permette di restare sempre connessi all’auto anche da remoto.

Il livelli di sicurezza in generale sono garantiti dal pacchetto Honda ENSING rinnovato con una nuova telecamera grandangolare ad alta definizione, e i sistemi di sicurezza passiva con 10 airbag di serie tra i quali l’esclusivo airbag centrale anteriore. I sistemi di sicurezza comprendono tutti quelli previsti dall’assistenza alla guida di secondo livello.

La nuova Jazz Hybrid viene offerta sul mercato italiano con un prezzo promozionale a partire da 19.900 euro, con 8 anni di garanzia ed assistenza stradale a chilometraggio illimitato. Disponibili varie forme di finanziamento con prima rata dal 2021, dal tasso agevolato alla possibilità di buy back dealer dopo 3/4 anni, leasing e noleggio a lungo termine.

