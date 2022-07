Honda porta la sua gamma elettrificata in tour nell’estate italiana

(Adnkronos) – Per far conoscere la sua gamma elettrificata Honda Italia – dopo il palcoscenico della Design Week e del Milano Monza Motor Show 2022 – torna in scena con un altro evento, questa volta itinerante. La casa giapponese è infatti Main Sponsor del RDS Summer Festival, un tour estivo organizzato con il partner radiofonico in cinque tappe nelle principali località estive del nostro paese, da nord a sud. In ogni tappa Honda sarà presente con una lounge dedicata, che avrà come protagonista la novità di quest’anno, la nuova Civic e:HEV Full Hybrid. Disponibile a partire dall’autunno del 2022, l’undicesima generazione di Civic sarà dotata della sola motorizzazione Full Hybrid, portando così a termine l’obiettivo della Casa di elettrificare l’intera gamma entro l’anno: forte di valori di assoluto rilievo in termini di prestazioni ed efficienza ( 108 g/km di CO2 e 4,7 l/100 km), la berlina giapponese unisce efficienza a una potenza massima di 135 kW e 315 Nm di coppia massima, dati che la pongono ai vertici del suo segmento.

Nel tour con Rds Honda metterà inoltre in campo tutte le avanzate motorizzazioni Full Hybrid, schierando undici auto che andranno a comporre l’intera carovana a supporto di tutta la squadra del Summer Festival: si va dal nuovo SUV coupè HR-V alla piccola monovolume sportiva Jazz Crosstar e al Suv CR-V.

Gli eventi, che si svolgeranno tutti durante i weekend, prevedono un’agenda ricca di appuntamenti pensati per grandi e bambini. Durante queste attività, sarà possibile fare il bagno a bordo dei galleggianti Honda HR-V presenti in spiaggia, scattare una foto da condividere nei propri profili social nell’esclusivo Photobooth, e richiedere gadget Honda. Ma naturalmente non mancherà la musica con esibizioni live dei più grandi artisti italiani, che cederanno nel finale la scena ai migliori Dj del panorama internazionale.