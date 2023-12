Honda, ulteriori progressi per obiettivi di sviluppo sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Honda ha pubblicato il suo 12mo Rapporto Ambientale Europeo annuale, che documenta le misure adottate per raggiungere la neutralità carbonica mondiale di tutti i prodotti, le divisioni operative e le attività corporate entro il 2050.

Nell’anno fiscale che va da aprile 2022 a marzo 2023, Honda ha raggiunto l’ambizioso obiettivo di elettrificare l’intera gamma auto. Il conseguimento di questo obiettivo è iniziato alla fine del 2022 con l’arrivo dell’11a generazione di Civic e:HEV. Nel 2023 la Casa di Tokyo ha introdotto altri tre modelli elettrificati: il nuovo ZR-V Full Hybrid, il nuovo CR-V Full Hybrid, disponibile per la prima volta anche con tecnologia Plug-In Hybrid ed il nuovo e:Ny1 il primo SUV EV del marchio. Honda continuerà a sviluppare la sua gamma elettrificata, con l’obiettivo di introdurre in tutto il mondo 30 nuovi modelli EV entro il 2030. Questo impegno verso attività più sostenibili si estende oltre le automobili definendo le tecnologie in via di sviluppo nelle divisioni moto e prodotti power, come dimostrato dall’arrivo di EM1 e:, il primo scooter completamente elettrico in Europa. Tale processo sta inoltre influenzando tutte le politiche, le pratiche e le iniziative ambientali presso gli stabilimenti del marchio in tutta la regione. Investendo in materiali più sostenibili e in energia rinnovabile, Honda sta riducendo in modo significativo le emissioni di CO2 e il consumo di energia. Un esempio è l’approvvigionamento del 97% di elettricità da fonti rinnovabili.

“Mentre continuiamo ad aumentare l’attenzione per le attività di sostenibilità a livello globale, è evidente il ruolo chiave che la regione europea può svolgere nel perseguimento dei nostri obiettivi”, ha commentato Katsuhisa Okuda, presidente e direttore di Honda Motor Europe. “Vorrei riconoscere l’impegno di tutti i collaboratori di Honda Motor Europe, dei fornitori e degli stakeholder nel sostenere questi sforzi nel corso dell’ultimo anno. E’ grazie al loro duro lavoro e alla loro dedizione che stiamo progredendo sempre più rapidamente verso il raggiungimento dei nostri obiettivi ambientali e di sostenibilità”, ha aggiunto.

Altri importanti sviluppi citati nel Rapporto ambientale europeo di Honda sono: il lancio dell’EM1 e:, il primo scooter elettrico Honda in Europa basato sullo sviluppo interno delle batterie intercambiabili Honda Mobile Power Pack, che sostiene la transizione alla mobilità elettrica; l’ampliamento di e:PROGRESS, il servizio di ricarica intelligente dei veicoli elettrici Honda, presto disponibile in Europa e per i proprietari di altri marchi; un progetto pilota “dal veicolo alla rete” in Germania, che dimostra il ruolo degli EV nell’offrire stabilità alla rete come parte di un ecosistema di ricarica più ampio; l’ampliamento del Programma di ricerca Honda sulle energie, con l’avvio di un impianto di produzione di idrogeno verde nel centro R&D europeo di Offenbach, in Germania; l’impegno sociale dell’azienda, che comprende la donazione di prodotti power a sostegno delle comunità colpite da disastri naturali; più investimenti sui pannelli solari per produrre energia negli impianti produttivi e logistici; la conservazione della natura e il recupero della biodiversità in una serie di strutture globali.

