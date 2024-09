Honda X-ADV 2025, maggior praticità e comfort

ROMA (ITALPRESS) – Honda X-ADV si conferma come la sintesi tra lo stile di un Suv e la praticità di un maxi-scooter, ma con tutte le qualità dinamiche della moto. Profondamente rivisitato per il 2025, riceve un aggiornamento di carattere stilistico, tecnologico e di praticità. In particolare, un look più affilato e aggressivo, messo in risalto dalla nuova firma luminosa dei gruppi ottici. Il doppio faro a led è stato rivisto ed è ora equipaggiato con luci diurne (DRL) che, per la prima volta nel mondo delle due ruote, integrano gli indicatori di direzione in maniera armoniosa e funzionale. Per un miglior appoggio a terra la sella è stata rimodellata con un accentuato ‘invitò nella parte superiore della seduta. Confermato il capiente sottosella da 22L che alloggia una presa di ricarica USB-C e il vano portaoggetti anteriore. Il nuovo schermo TFT a colori da 5 pollici presenta interfaccia utente e grafiche riprogettate nei colori e nelle strutture dei menù, rimanendo al contempo ben leggibile, intuitivo e luminoso in ogni condizione, per sfruttare ancora più facilmente la connettività tramite l’applicazione Honda RoadSync. E’ di nuova concezione e facile da utilizzare anche il blocchetto di sinistra con comandi retroilluminati, che permette al pilota di gestire tutte le informazioni a schermo. Il Cruise Control, di serie per il 2025, lavora in perfetta combinazione con l’eccezionale e inimitabile cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), garantendo un elevato comfort nelle lunghe percorrenze e durante i viaggi.

Invariato il motore bicilindrico parallelo capace di coniugare una poderosa ma gestibile spinta ai regimi medio-bassi, con un’eccellente efficienza nei consumi. La potenza massima è di 58,6 CV (43,1 kW), ottimo anche il valore di coppia pari a 69 Nm. Il comando del gas Throttle By Wire (TBW) permette di scegliere tra quattro riding mode predefiniti (Sport, Standard, Gravel, Rain), con parametri preimpostati di erogazione Potenza (P), Freno motore (EB) e Controllo di trazione HSTC (T), ai quali se ne aggiunge un quinto denominato “User”, completamente personalizzabile. Il controllo di trazione su 3 livelli (HSTC, Honda Selectable Torque Control) è stato aggiornato con nuove e più raffinate tarature dedicate alle modalità di guida Gravel e Rain. Il cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) dispone di programmi di cambiata perfettamente integrati con i riding mode, e permette di scegliere la risposta preferita del cambio nella modalità User. Inoltre, quest’anno il DCT è stato aggiornato nel suo funzionamento per una migliore gestibilità del veicolo alle basse velocità. Il pacchetto tecnico da riferimento del segmento è confermato e comprende il resistente e leggero telaio tubolare in acciaio, la forcella a steli rovesciati da 41 mm, il monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link e il forcellone in allumino. Completano l’equipaggiamento i cerchi a raggi tangenziali da 17″ all’anteriore e 15″ al posteriore.

I dischi anteriori da 296 mm sono morsi da pinze ad attacco radiale a quattro pistoncini. Il nuovo X-ADV 2025 è disponibile nelle colorazioni Graphite Black, Pearl Glare White e Matte Deep Mud Gray, alle quali si affianca l’inedita livrea special edition in Matte Gold Finch Yellow.

