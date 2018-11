Hong Kong, collettiva Ice all’International Jewellery Show

L’attività promozionale 2018 dell’Agenzia Ice prevede, per il settore della gioielleria, la realizzazione della partecipazione collettiva di aziende italiane in occasione della 36esima edizione della “Hong Kong International Jewellery Show – HKIJS” la cui realizzazione è prevista dal 28 febbraio al 4 marzo 2019, presso l’Hong Kong Convention Exhibition Centre (CEC). Il mercato di Hong Kong è un mercato di grande interesse per l’importazione della gioielleria, poiché gli operatori locali forniscono la merce non solo alla Cina, ma anche agli altri paesi asiatici come Taiwan, Singapore e Malesia. Non avendo dazi di importazione, restrizioni al commercio ed agli investimenti esteri, è una delle aree commerciali più libere e grandi del mondo. La regione di Hong Kong vanta una delle più vaste offerte di marche di gioielli di gran lusso al mondo; l’Italia è tra i primi paesi esportatori mantenendo saldo il quinto posto con una quota in aumento. Essere presenti ad Hong Kong consente alle aziende italiane, di piccole e medie dimensioni, di entrare in Cina, sia utilizzando le reti di distribuzione di Hong Kong (negozi specializzati, importatori e grossisti con licenza di operare in Cina), sia sfruttando le capacità di ricezione del mercato locale.