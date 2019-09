Hong Kong, inaugurata la prima Scuola materna italiana

Alla presenza del Console Generale a Hong Kong, Clemente Contestabile, è stata inaugurata sabato 31 agosto la prima Scuola Materna Italiana Internazionale a Hong Kong. Accoglie circa trenta bambini italiani, cinesi e di altre nazionalità, residenti nella città che ospita una delle comunità italiane più numerose in Asia. La nuova scuola è finanziata da una coppia di imprenditori italiani in Cina e gestita dalla loro società “no profit”, come la scuola paritaria d’Ambasciata di Pechino, attiva da cinque anni. L’insegnamento, ispirato all’approccio pedagogico “Reggio Emilia” e improntato al multilinguismo, è svolto in italiano, inglese e cinese. Il programma scolastico include corsi extra-curriculari e play groups, che si avvalgono di collaborazioni con varie aziende e associazioni italiane, tra cui Inter Academy. A margine dell’inaugurazione della scuola, il suo Presidente Franco Cutrupia ha firmato, nella sede del Consolato Generale d’Italia a Hong Kong, un accordo di cooperazione con la Presidente di Reggio Children S.r.l., Claudia Giudici, per promuovere a Hong Kong il sistema pedagogico d’avanguardia del nostro Paese, oltre che la sua lingua e la sua cultura, in sinergia con le istituzioni ed associazioni già attive sul luogo. L’Ambasciatore a Pechino, Ettore Francesco Sequi ha dichiarato “Dopo la positiva esperienza di Pechino, l’apertura della prima Scuola Materna Italiana Internazionale di Hong Kong offrirà una grandissima opportunità alla comunità italiana, locale ed internazionale. Si tratta di un’iniziativa di visione e lungimiranza che permetterà di diffondere ancora di più la lingua e la cultura italiane nel mondo e di rispondere alla richiesta crescente di Italia anche nel settore della formazione. Un particolare ringraziamento va ai promotori di questa iniziativa, Franco e Pauline Cutrupia, attivamente sostenuti dal nostro Consolato Generale a Hong Kong”. Il fondatore della Scuola, Franco Cutrupia ha aggiunto “Desidero sottolineare il nostro intento culturale e sociale, che ci ha spinti e ci guida qui come a Pechino. siamo molto ottimisti rispetto al futuro di questa scuola, che, pur avendo ricevuto la licenza da poco, è stata accolta con molto favore dagli italiani , dalla comunità cinese e dagli espatriati di hong kong. Inostri piani a breve – medio termine prevedono almeno un’altra scuola a Hong Kong.” Presente all’inaugurazione anche la Presidente di Reggio Children S.r.L., Claudia Giudici: “Grazie alla collaborazione con l’Italian International Kindergarten, l’esperienza educativa di Reggio Emilia si radica ad Hong Kong, città portatrice di una cultura antica e al contempo contemporanea, con il desiderio di sostenere un tema decisivo per il futuro: promuovere un’educazione capace di valorizzare le competenze, le intelligenze e la creatività dell’essere umano fin dai primi anni di vita.” La scuola materna italiana internazionale avrà presto anche un asilo nido, di cui si attende a breve il rilascio della licenza.