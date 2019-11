Hong Kong, scuole chiuse anche domani

Hong Kong, 17 nov. (Adnkronos/Xinhua) – Scuole chiuse anche domani a per motivi di sicurezza. Lo ha deciso l’ufficio di Istruzione del governo di Hong Kong, annunciando in una nota che le lezioni nelle scuole materne, elementari, medie e nelle scuole speciali dovrebbero riprendere martedì se le circostanze lo consentiranno. Sebbene i servizi di trasporto pubblico siano gradualmente ripresi, sussistono ancora incertezze per domani. Le scuole di Hong Kong sono rimaste chiuse da giovedì scorso a causa delle violente manifestazioni che hanno causato il caos in tutta la regione e paralizzato il traffico.