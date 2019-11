Hong Kong, tensione Usa-Cina

Pechino, 20 nov. (Adnkronos) – Le autorità cinesi hanno minacciato ritorsioni nei confronti degli Stati Uniti dopo che il Senato americano ha approvato un disegno di legge a sostegno dei manifestanti di che chiedono democrazia e rispetto dei diritti umani.

Approvazione all’unanimità che prevede la revisione dello status speciale di Hong Kong, nonché sanzioni contro le autorità che non rispettano i diritti umani: l”Hong Kong Human Rights and Democracy Act’ passerà ora alla Camera dei rappresentanti. Se sarà approvato, il testo sarà inviato al Congresso e poi al presidente americano Donald Trump per l’approvazione finale. Il Senato Usa ha anche approvato un secondo disegno di legge che vieta l’esportazione a Hong Kong di spray al peperoncino, proiettili di gomma, gas lacrimogeni e altre munizioni.PECHINO – Intanto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, ha detto che il disegno di legge Usa “viola gravemente il diritto internazionale e le leggi basilari che regolano i rapporti internazionali. La Cina lo condanna e si oppone fermamente”. Inoltre, ha parlato di tentativo di celare ”gli atti illegali e criminali di elementi violenti di Hong Kong per ulteriori scopi politici”. Parlando di diritti umani e democrazia, Geng ha detto che l’unico risultato sarà quello di “rafforzare il sostegno degli estremisti e degli elementi violenti contro la Cina e Hong Kong”.